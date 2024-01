Na upravnih enotah začetek tridnevne stavke - kje in kako pri nas; še naprej tudi stavka zdravnikov

29.1.2024 | 07:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; Andrej Petelinšek)

Zaposleni na večini upravnih enot po državi danes začenjajo tridnevno stavko. V tem času bodo zagotavljali najnujnejše storitve, ponekod bodo zaprti krajevni uradi. Že tretji teden pa se nadaljuje zdravniška stavka. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides in vladni pogajalci naj bi se danes znova dobili na pogajanjih.

Po podatkih Sindikata državnih organov Slovenije so se za stavko odločili javni uslužbenci 41 od skupno 58 upravnih enot. Na 26 upravnih enotah, vključno z ljubljansko in mariborsko, bodo stavkali danes, v torek in sredo. Na 15 upravnih enotah pa so se odločili za enodnevno stavko na enega od teh treh dni. Po oceni predsednika sindikata Frančiška Verka bo stavkalo 85 odstotkov vseh zaposlenih v upravnih enotah.

Vse tri dni bodo stavkali tudi v Upravnih enotah Novo mesto, Brežice, Krško Metlika in Trebnje. V UE Sevnica in Kočevje bodo stavkali danes, v UE Črnomelj pa jutri.

Zahtevajo primernejše plačilo za svoje delo. Opozarjajo pa tudi na preobremenjenost zaposlenih na upravnih enotah na nekaterih oddelkih. Sindikat, ki bo o stavki in razlogih zanjo podrobneje spregovoril na današnji novinarski konferenci, vladi sporoča, da je bilo pet let nikoli izpolnjenih obljub več kot dovolj.

Na ministrstvu za javno upravo poudarjajo, da se dobro zavedajo vseh izzivov, s katerimi se upravne enote soočajo že dolga leta. Tako kot pri zdravnikih pa vztrajajo pri reševanju plačnih vprašanj v okviru celovite prenove plačnega sistema javnega sektorja.

Fides je sicer v petek, ob koncu drugega tedna stavke, ugotavljal, da jim vlada ni ponudila "nič takega, da bi zadovoljila vsaj delu stavkovnih zahtev". Stavko tako nadaljujejo. Danes naj bi na zborih stavkajočih, ki bodo potekali v nekaterih zdravstvenih ustanovah, razkrili število umikov soglasij za nadurno delo, ki so jih zbirali v minulem tednu.

Uresničitev napovedi o umiku soglasij zdravnikov za nadurno delo bi kar močno zarezala v delovne procese. Kot je v petek dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, bi umik soglasij predstavljal težavo predvsem za manjše bolnišnice in za manjše oddelke v velikih bolnišnicah.

Danes naj bi se sicer nadaljevala stavkovna pogajanja med vlado in Fidesom.

STA; M. K.