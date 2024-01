FOTO: Z avtom na streho

Včeraj ob 11.20 se je na lokalni cesti Velike Malence-Dolenja Pirošica, občina Brežice, osebno vozilo prevrnilo na streho in obstalo na cesti. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in vozilo postavili nazaj na kolesa. Cesta je bila nekaj časa zaprta za ves promet. Voznik je medicinsko pomoč zavrnil, so mu pa gasilci, ki so opravili hitri pregled, svetovali naj vseeno obišče NMP Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU, izvod 3. POT NA GORJANCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 9. in 13. uro na območju TP Jesenice na Dolenjskem, nizkonapetostno omrežje – Frigl preko ceste in med 11.30 in 14. uro na območju TP Artiče jug, Artiče zadružni dom, Pohanca, Dolenja vas pri Artičah, Čela, Ključice, Gornji obrež, Artiče, Trebež, Arnova sela, Mrzlak 1 in Mrzlak 2.

