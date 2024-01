Dotrajal: Upognjeni most bodo obnovili

28.1.2024 | 18:30

Most se vidno lomi in občutno upogiba. (Foto: M.L.)

Kostanjevica na Krki - Potem ko je Občina Kostanjevica na Krki pred časom temeljito obnovila južni leseni most čez reko Krko, se zdaj loteva še lesenega mostu na severni strani otoka.

Zdaj pripravljajo vse potrebno za začetek obnove mostne konstrukcije. V pripravah merijo stabilnost objektov v bližini mostu in dokumentirajo njihovo stanje, kar potrebujejo za primerjavo stanja objektov pred začetkom obnove in po koncu. Pred začetkom obnove bodo z nasipom začasno zajezili reko in tako pripravili gradbeni plato. V začetku februarja bodo most že zaprli za promet in ga potem obnovili predvidoma do konca junija, kar bo odvisno tudi od vremena in vodostaja Krke, sta povedala župan Robert Zagorc in Anita Krajnc, ki je na občini zadolžena za družbene in gospodarske dejavnosti ter posebej za vodenje obnove tega mostu.

Pred vrati obnova kostanjeviškega severnega mostu – V začetku februarja bodo most zaprli za promet – Dela bodo predvidoma končali do konca junija – Izbirajo izvajalca za Mali most

M. Luzar