FOTO: S cvičkom med vinogradi

28.1.2024 | 12:30

Tisti, ki niso poznali trase pohoda, so lahko sledili slovenski zastavi.

Marjanca Mavsar in Ambrož Roblek iz Ljubljane se na pohod vračata že nekaj let.

Na postojanski Nogometnega kluba Šentpeter so pekli tudi kostanj.

V vinski kleti Colar je pohodnike čakala topla malica.

Med pogodniki je bil tudi Boris Kopitar, na fotografiji s predsednico Turističnega društva Otočec Livijo Majerle. (Foto: arhiv L. M.)

Otočec, Grčevje, Trška gora - Zadnja sobota v januarju je že vrsto let rezervirana za tradicionalni pohod Turističnega društva Otočec ''S cvičkom med vinogradi'', ki je bil včeraj že osemindvajsetič. Po besedah predsednice društva Livije Majerle se je na okoli 15 kilometrsko pot po vinskih goricah Grčevja in Trške Gore podalo okoli 600 'uradnih' pohodnikov, torej tistih, ki so plačali startnino in zanjo dobili degustacijski kozarec v mošnjičku za nošenje z logotipom pohoda, zloženko, kupone za pijačo in toplo malico.

Poleg tega pa še enkrat toliko, ki so prehodili celotno ali nekoliko skrajšano pot, odvisno kje so se kači ljudi, ki so prišli iz različnih koncev Slovenije, pridružili.

Zbor je bil pri gasilskem domu na Otočcu, nato so pohodniki krenili proti Staremu gradu, se čez Zagrad pri Otočcu in Herinjo vas povzpeli na Paho in mimo cerkve sv. Jurija nadaljevali proti Hmeljniku in naprej proti Trški gori.

Na trasi so bile številne postojanke lokalnih društev, kjer so se lahko okrepčali z domačimi dobrotami – kruhom, mesninami in pecivom, cvičkom in toplimi napitki.

Zaključek s toplo malico in živo glasbo, ki je ni manjkalo tudi na drugih postojankah, pa je bil v Vinski kleti Colnar.

Tekst: M. Ž.

Foto: M. Ž., J. Ž.

