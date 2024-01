Posledice zdravniške stavke v SB Novo mesto in Brežice

28.1.2024 | 15:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto/Brežice - Bolnišnice po dveh tednih zdravniške stavke poročajo o različnih obsegih odpadlih zdravstvenih storitev - v Splošni bolnišnici Novo mesto jih je po prvih analizah denimo odpadlo od 40 do 45 odstotkov. Pozanimali smo se tudi o stanju v brežiški bolnišnici. V nekaterih pa se bojijo uresničitve napovedi o umiku soglasij zdravnikov za nadurno delo.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v petek glede poteka stavke na sestanek povabila direktorje obeh kliničnih centrov, splošnih bolnišnic ter ljubljanskega in mariborskega zdravstvenega doma. Na sestanku so med drugim govorili tudi o napovedih Fidesa glede možnosti umika soglasij zdravnikov za nadurno delo, kar bi močno zarezalo v delovne procese. Po besedah ministrice bi umik soglasij predstavljal težavo predvsem za manjše bolnišnice in za manjše oddelke v velikih bolnišnicah. Ministrica zato zdravnike, predvsem pa Fides, poziva, naj se ne odločijo za ta korak.

V novomeški bolnišnici odpade od 40 do 45 odstotkov nenujnih zdravstvenih storitev

V novomeški bolnišnici v povprečju zaznavajo od 40 do 45 odstotkov odpovedanih nenujnih storitev. Gre predvsem za ambulantne preglede in program elektivnih operacij, so pojasnili.

Zaradi stavke se je v SB Novo mesto izrazito povečal priliv pacientov v urgentnem centru, predvsem v enoti za bolezni.

Ob tem so pojasnili, da ima večina njihovih zdravnikov podpisano soglasje za nadurno delo. V primeru umika soglasij bi zdravnike razporedili v turnusno delo. "Načeloma bi se jim preklicalo soglasje za delo pri drugem izvajalcu," so pojasnili.

V SB Brežice doslej odpadlo 138 zdravstvenih storitev

V brežiški bolnišnici je bilo doslej odpovedanih 99 pregledov v specialističnih ambulantah in funkcionalni diagnostiki, 33 operacij in 6 malih posegov. Izpad zdravstvenih storitev je v drugem, zaostrenem tednu stavke približno enak kot v prvem tednu.

"Dodatno analizo izpada programa bomo opravili v februarju, ko bomo zaključili obračun opravljenih storitev v januarju in naredili primerjavo z januarjem 2023," je napovedala direktorica Anica Hribar.

Na vprašanje, katere zdravstvene storitve denimo odpadajo, je odgovorila, da okulistični pregledi, kirurški pregledi v specialistični ambulantni dejavnosti in ginekološki dispanzer, operacija hallux valgus in operacija hernije na kirurškem oddelku ter sterilizacija na ginekološko-porodnem oddelku.

Čakalne dobe so se zaradi odpovedi terminov gotovo podaljšale, ta trenutek pa še ne morejo pojasniti, za koliko.

Ob stavki beležijo bistveno več obiskov pacientov v pediatrični urgentni ambulanti, kar je po navedbah direktorice posledica večje pojavnosti respiratornih okužb v okolju, nekaj povečanja pa je tudi na račun, da starši ne morejo priti v stik z izbranim pediatrom. Število pacientov se je v zadnjih štirinajstih dneh podvojilo.

Večje število pacientov je tudi v enoti za poškodbe, kar pa je posledica večjega števila poškodb, verjetno zaradi vremenskih pogojev, je pojasnila Hribar.

V SB Brežice je približno polovica zdravnikov podpisala soglasje za več nadurnega dela, kot je to opredeljeno v zakonu. Umik soglasij bi tako pomenil veliko težavo pri organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, je opozorila.

Na vprašanje, ali bi v primeru umika soglasij zdravnikov za nadurno delo zdravnikom umaknili soglasja za delo pri drugih izvajalcih, je Hribar odgovorila, da vsekakor.

Soglasja za delo drugje so namreč zdravstvenim delavcem izdana, če v celoti izvršujejo svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev (tudi samoplačniških), določenih s pogodbo o zaposlitvi in normativi ter standardi pri svojem delodajalcu, je pojasnila.

Prav tako zdravstveni delavec za izdajo soglasja ne sme odklanjati začasne prerazporeditve delovnega časa, nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu, je dodala. "Nimajo pa vsi zdravniki, ki so dali soglasje za več nadurnega dela, tudi soglasja za delo pri drugem delodajalcu," je še navedla.

STA; M. K.