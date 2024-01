Avtohiša Pan Jan iz Trebnjega že četrtič Škodin trgovec leta

28.1.2024 | 09:00

Salon vozil Škoda podjetja Pan Jan v Trebnjem je že četrtič zapored prejel laskavi naziv "Trgovec leta". Priznanje jim predstavlja več kot le potrditev kakovosti, je simbol njihove predanosti, strasti do avtomobilizma in premoči nad konkurenco med 18 slovenskimi avtohišami. Med saloni z vozili Škoda so se namreč v letu 2023 izkazali za najboljše tako po rezultatih v prodaji in servisu, tržnem deležu na območju, ki ga pokrivajo in po zadovoljstvu kupcev. Uspeh odseva odličnost dobrega dela v Trebnjem in v poslovalnici v Ivančni Gorici.

Bojan, v podjetju Pan Jan si zaposlen od leta 2022. Za leto 2023 sta skupaj z Iztokom dosegla izjemen uspeh v prodaji vozil Škoda. Kakšni so bili prvi tvoji občutki, ko si izvedel, da je podjetje Pan Jan prejel naziv »Trgovec leta 2023«?

»Ko sem izvedel novico so me prevzeli občutki ponosa in zadovoljstva. Delo z Iztokom je bilo ključnega pomena in s skupnimi prizadevanji sva dosegla izjemen uspeh v prodaji vozil Škoda. Ta naziv je potrditev truda in predanosti ter motivacija za nadaljnje odlično delo. Ekipni duh pri tem igra ključno vlogo pri doseganju takšnih uspehov, saj s sodelovanjem in podporo ekipe krepimo učinkovitost ter ustvarjamo pozitivno delovno okolje, kar prispevamo k skupnim uspehom v prodaji vozil Škoda.«

Iztok, kateri so vsi kriteriji in ključni dejavniki, ki jih moraš izpolnjevati, da lahko dosežeš tako priznanje?

»Da dosežeš tako priznanje moraš zelo rad opravljati svoj poklic prodajalca vozil, pri delu moraš biti 100% in znati ugoditi strankinim željam in potrebam. Pri ocenjevanju se upošteva analiza zadovoljstva kupcev v prodaji ter pri vzdrževanju vozil, prodajni rezultat in dosežen tržni delež v svojem območju.«

Ima ekipno delo pomembno vlogo pri doseganju takšnih uspehov?

Bojan: »Ekipno delo igra ključno vlogo pri doseganju takšnih uspehov, saj s sodelovanjem in podporo ekipe krepimo učinkovitost ter ustvarjamo pozitivno delovno okolje, kar prispevamo k skupnim uspehom v prodaji vozil Škoda.«

Kateri so bili največji izzivi, s katerimi sta se soočala v preteklem letu?

Iztok: »Vsako leto se v prodaji kaj novega naučiš, je pa res, da je bilo preteklo leto še posebej zahtevno. Še iz prejšnjega leta smo imeli izzive s hitro izdobavo novih vozil, zaradi že znanih omejitev s polprevodniki, tudi vrednost denarja nam ni bila naklonjen. Vendar smo dobili potrditev, da nam je uspelo.«

Kakšen pomen ima stalno izobraževanje in usposabljanje v prodajnem oddelku za doseganje takšnih uspehov?

Bojan: »Stalno izobraževanje in usposabljanje v prodajnem oddelku igra ključno vlogo pri doseganju takšnih uspehov. Spremljanje novih trendov na trgu, poznavanje tehničnih inovacij vozil Škoda ter izboljševanje prodajnih veščin so bistveni za ohranjanje konkurenčne prednosti. S stalnim usposabljanjem ohranjamo visoko raven strokovnosti, kar omogoča boljše razumevanje potreb strank in uspešnejše zaključevanje poslov.«

Kako zagotavljata, da so stranke vedno zadovoljne in se rade vračajo?

Iztok: »Preprosto, v teh hitrih časih je dovolj že preprost pozdrav in da si za vsako stranko vzamemo čas. Stranka ne sme biti številka.«

Kakšen mislita, da bo vpliv e-mobilnosti v prihodnosti?

Bojan: »E-mobilnost bo verjetno imela pomemben vpliv na avtomobilsko industrijo v prihodnosti. Pričakujem večjo integracijo električnih vozil na trg, spodbujanje trajnostnih praks in razvoj naprednih tehnologij za polnjenje. Spremembe v potrošniških preferencah ter okoljskih in regulativnih trendih bodo vplivale na oblikovanje avtomobilskega sektorja, kar bo zahtevalo prilagajanje in inovacije v prodajnem pristopu.«

Kakšen nasvet bi dala mladim, ki se želijo podati v prodajo avtomobilov?

Iztok: »Prodajamo res vrhunski produkt, ki se skoraj ne rabi več reklamirati, tako, da je tudi prodaja postala preprosta. Pomembna vrlina pri prodaji novih vozil je potrpežljivost in zmožnost poslušanja strank, saj le tako ugotovimo njihove potrebe in želje. In da tisto kar delaš, delaš s srcem. Če vse skupaj še začinimo s kančkom strasti do avtomobilov, potem smo na pravi poti.

V podjetju Pan Jan cenimo kolektivni trud in zavzetost vsakega posameznika. Od sodelavcev v prodajnem salonu do tistih na servisu, vsak igra ključno vlogo kot ambasador blagovne znamke Škoda. Prepričani smo, da je zadovoljstvo naših zaposlenih tesno povezano z zadovoljstvom strank, kar ustvarja pozitiven krog uspeha. Ta filozofija nas vodi v naši zgodbi o inovativnosti, izjemnih odnosih in kakovostni storitvi, ki jo nudimo strankam. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju in rasti, z optimizmom gledamo v prihodnost in se veselimo novih dosežkov.«

