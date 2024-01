V hiši zaklenjen otrok; pirotehniki pri Otočcu

27.1.2024 | 18:40

Delo pirotehnika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 10.02 so v ulici Košenice v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše in omogočili dostop staršem do otroka.

Pirotehniki na delu pri Otočcu

Ob 8.12 je pri Otočcu, občina Novo mesto, občan v gozdu naletel na neznana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju najdbe odstranili in uničili minometno mino kalibra 45 mm, vžigalnik minometne mine in 15 kosov pehotnega streliva, vse ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne italijanske izdelave.

M. K.