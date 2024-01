Gradnja dobro napreduje: Do poletja bo škocjanski dom nared

27.1.2024 | 19:30

Zdaj se že lepo vidi umestitev večnamenskega doma. Stavba ima ravno streho, atraktivna bo zunanja ureditev z veliko stopnicami, ki bodo služile kot amfiteater za poletne prireditve. (Foto: L. M.)

Škocjan - Letošnja zima je bila vse do prejšnjega tedna naklonjena gradbenikom novomeškega CGP-ja, ki pridno dokončujejo večnamenski dom sredi Škocjana. Gre za največjo naložbo v zgodovini občine, projekt naslednjih generacij, ki bo pomemben za graditev identitete kraja, pravi župan Občine Škocjan Jože Kapler.

Gradbeno-obrtniška dela se bližajo koncu; stavba je zgrajena in zaprta, večina elektro- in strojnih napeljav je dokončana, notranji prostori postavljeni, trenutno poteka beljenje, kmalu pridejo na vrsto še zaključni tlaki, pove župan. Urejajo tudi fasado doma in njegovo neposredno okolico, občina pa se med drugim že ukvarja z nabavo primernih sedežev za dvorano z 260 sedeži, ki bo velika pridobitev in jo komaj čakajo.

Večnamenski dom sredi občinskega središča bi radi slovesno predali namenu poleti ob občinskem prazniku – Gradbeno-obrtniška dela so pri koncu, razmišljajo o nakupu opreme – Od 5,3 milijona evrov tretjina nepovratnih sredstev

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

L. Markelj