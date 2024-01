Ogenj, voda in blato

27.1.2024 | 08:20

Včeraj ob 16.48 so v naselju Čadraže, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Maharovec so pogasili goreče saje, očistili dimnik in pregledali okolico.

Čistli cesto ...

Ob 16.03 so v Gorenjem Kamenju, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto oprali okoli 300 metrov z blatom onesnažene ceste.

... zapirali vodo

Ob 13.30 so v naselju Orehovec, občina Kostanjevica na Krki, gasilci PGD Kostanjevica na Krki s tehničnim posegom vstopili v stanovanjski objekt in v objektu zaprli vodo.

... in gasili smetnjak

Minulo noč ob 2.53 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorela vsebina komunalnega zabojnika. Gasilci PGD Dobrava so požar pogasili. Zabojnik je uničen.

M. K.