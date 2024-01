Pozitivno mnenje sedanji ravnateljici; kaj je z dopolnitvijo uličnega sistema

26.1.2024 | 18:30

Župan Franc Vovk s sodelavkama, direktorico občinske uprave Natašo Šterk (desno) in Brigito Rončelj (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Potem ko so topliški svetniki na prvi seji v tem koledarskem letu dali pozitivno mnenje k imenovanju sedanje ravnateljice Osnovne šole Dolenjske Toplice Andreji Koščak za nov petletni mandat, jo je včeraj z večino glasov podprl tudi Svet zavoda šole. Zdaj mora svoje mnenje v 30 dneh podati še Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Koščak, ki ji mandat poteče sredi aprila, je bila tudi edina, ki se je prijavila na razpis za ravnatelja.

Aktualna ravnateljica topliške šole Andreja Koščak je bila edina, ki se je prijavila na razpis.

Na seji so se člani občinskega sveta tudi seznanili z dosedanjimi postopki za oblikovanje predloga dopolnitve uličnega sistema v Dolenjskih Toplicah, ki je bil v drugi polovici prejšnjega mandata občinskega sveta kar vroča tema. Marca leta 2022 so zavoljo tega imenovali tudi posebno komisijo, ki je vodila postopek in oblikovala predolge, imeli so tudi javno posvetovanje, občinski svet pa je predlog odloka o določitvi in imenovanju ulic v prvi obravnavi potrdil na seji konec junija.

Ko so nadaljevali s postopkom pridobitve mnenja novomeške območne geodetske uprave (GURS), se je izkazalo, da imata tako pripravljen elaborat kot osnutek odloka določene pomanjkljivosti, ki jih je bilo potrebno dopolniti. »V zaključku mandata smo pripravili dopolnjeno gradivo, ga posredovali na GURS, novembra imeli tudi usklajevalni sestanek, a je zmanjkalo časa, da bi v okviru pripravljenega odloka dodatno doreči nekatere s strani geodetske uprave predlagane uskladitve potekov ulic ter tudi potek in poimenovanje ulice, ki s prvotnim predlogom ni bila predvidena. Ker časa, da bi to naredili pred iztekom mandata, ni bilo dovolj, smo se na tem mestu ustavili,« je za Dolenjski list pojasnila direktorica občinske uprave Nataša Šterk in dodala, da po zakonodaji vsi postopki, ki niso bili zaključeni v istem mandatu, niso pravno veljavni.

Topliški svetniki so se v sredo sestali na prvi seji v tem letu.

Zato je župan Franc Vovk na seji vprašal občinski svet, ali nadaljujejo na podlagi že pripravljenega predloga ali začnejo postopek znova. Svetniki so soglasno bili za to, da se nadaljuje. Tako bodo doslej izdelano gradivo znova predstavili na občinskem svetu, ga dopolnili, javno razgrnili ter poslali v potrditev na GURS in Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen, nato pa po pridobitvi pozitivnih mnenj pripravili za potrditev na občinskem svetu. Župan ocenjuje, da bi do tega morda lahko prišlo v pol leta.

Za kulturo 30.000, za šport 35.000 evrov

Topliški svetniki so sprejeli tudi letne programe športa in kulture. Za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture namenjajo 30.000 evrov, na področju športa pa 35.000 evrov. Razpisa bodo objavili že v začetku februarja.

