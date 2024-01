Nasilje v Šmihelu: s solzilcem nad nasilneža, ki je napadel policiste

26.1.2024 | 11:00

Sinoči okoli 22.30 so policisti PP Novo mesto prejeli klic na pomoč iz naselja Šmihel, kjer naj bi pijan moški pretepal žensko. Takoj so se odzvali, sporočajo danes iz PU Novo mesto, in odšli na kraj, da bi zaščitili žrtev nasilja. Ob prihodu je 30-letni osumljenec, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, zmerjal policiste, jih napadel in vanje začel metati predmete. Z uporabo telesne sile in plinskega razpršilca so nasilneža obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Okoliščine kaznivega dejanja nasilja v družini pa še preverjajo, dodajajo na PU.

Krški policisti prijeli vlomilca v gostilno

Policisti PP Krško so bili 17. 1. obveščeni o vlomu v gostinski lokal v Krškem, kjer je neznanec ponoči skozi okno vlomil v lokal, pregledal prostore in ukradel denar ter dokumente. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode. Med preiskavo so policisti ugotovili, da sta kaznivega dejanja vloma osumljena 22-letni in 33-letni osumljenec z območja Krškega. Oba so izsledili, jima odvzeli prostost, ju pridržali in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Prijeli štiri tihotapce in tujce; med vožnjo skočil iz avtomobila



Včeraj nekaj po 12. uri so policisti na območju Kapel ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat slovenskih registrskih oznak. 42-letni državljan Slovenije je prevažal dva državljana Turčije, ki sta nezakonito vstopila v Slovenijo.

Okoli 16. ure so policisti na območju Starega Gradu ustavljali voznika osebnega avtomobila Opel crossland hrvaških registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo, potem pa upočasnil hitrost, med vožnjo skočil iz vozila in peš pobegnil. Avtomobil je zapeljal preko pločnika in obstal v jarku, v njem pa so bili štirje državljani Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, v nesreči se niso poškodovali. Takoj so pričeli iskati pobeglega voznika. Med Dolenjo vasjo in Pohanco so okoli 18.30 ustavili osebni avtomobil Volkswagen T-roc hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 47-letni voznik iz Srbije. Ugotovili so, da se za zadnjimi sedeži v vozilu skriva 49-letni pobegli državljan Srbije.

Okoli 18. ure so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault talisman hrvaških registrskih oznak. 39-letni državljan Belgije je prevažal štiri državljane Turčije.

Tohotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila, sledi zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Velika Dolina, Slovenska vas, Obrežje) včeraj prijeli deset državljanov Sirije, štiri državljane Maroka in Pakistana, tri iz Afganistana, dva državljana Gambije in po enega državljana Bangladeša, Sierra Leoneja, Kameruna, Indije in Centralne afriške republike. Na območju PP Črnomelj (Drenovec, Vinica) so prijeli sedem državljanov Sirije in štiri državljane Tunizije ter na območju PP Krško (Dol) sedem državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 158 klicev. Obravnavali so 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

