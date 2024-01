Tonijev zimski pohod

26.1.2024 | 19:30

Po dolgi hoji so se okrepčali tudi na cilju na Vrtu.

Stari trg ob Kolpi - Po poti, po kateri je pred veliko desetletji v visokem snegu pešačil sedemletni nadobudnež, tokrat 75 pohodnikov

V vasici Vrt se je v Poljanski dolini pred 64. leti rodil eden najprepoznavnejših mož teh krajev, glasbenik in častni občan Črnomlja Toni Verderber. V šolo je, seveda peš, vsak dan hodil v deset kilometrov oddaljeni Predgrad. Pozimi so starši za nadobudneža namestitev uredili pri Jonkeju, kjer je Toni prebival s še nekaj sošolci iz prav tako oddaljenih vasi.

Nekega zimskega dne, bilo je na antonovo, jo je sedemletni deček v visokem snegu, zmrzali in v ledenem vetru, ki je pihal z Gorskega kotarja, mahnil peš proti rojstni vasi. »Kaj jaz to vidim. Neka majhna glavica se od daleč bliža proti domu,« je Tonijeva mama ugibala in kmalu od veselja zavriskala: »Prišel je naš sinek Tonček. Nič ni povedal.«

Ko so v Polanskem društvu, ki v teh krajih skrbi za kulturno, športno in turistično dogajanje, njegov član pa je tudi Toni, ki že 40 let živi v Starem trgu, slišali to zgodbo, je kmalu padel predlog za organizacijo Tonijevega zimskega pohoda po njegovih šolskih stezicah. Po petkovem obilnem sneženju se je Stari trg prebudil v jasno, hladno snežno lesketajoče jutro. Po okrepčilu, ki so ga pripravile članice društva, se je druščina 75 pohodnikov podala na desetkilometrsko pot, ki so jo ponekod ovirale padle veje in celo drevesa, kar pa ni skalilo dobre volje in prijetnih spominov na otroštvo.

Na prvi postojanki, v Dolu, na Turistični kmetiji pri Majerletovih, se je družba okrepčala in pot ob reki Kolpi nadaljevala do cilja na Vrtu, kamor se je kljub vremenskim nevšečnostim z zalogami hrane in pijače z avtomobilom že prej prebila Tonijeva družica Irena. Po slabih štirih urah pohoda je Toni v roke vzel harmoniko, preostali pa so neutrudno plesali in peli. Pesem Vračam se domov je tistega dne dobila prav poseben pomen in je bila kot nalašč za obuditev spomina na pogumen fantičev pohod proti domu.

»Ob teh starih vižah me je neslo tako kot v časih, ko sem bil del ansambla,« se je ob prepevanju raznežil dolgoletni basist Ansambla Tonija Verderberja Pavel Šterk, ki je poskrbel za prevoz pohodnikov do Starega trga. Marljivi Polanci pa so se razšli s sklepom: Ob letu osorej se spet dobimo na drugem Tonijevem pohodu.

M. Glavonjić