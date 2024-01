Avstrijski kulturni forum podaril knjige Društvu Kočevarjev - staroselcev

26.1.2024 | 09:50

Johannes Hans Jaklitsch, Irena Kapš, Primož Primec (predsednik DKS), Sonja Reiser-Weinzettl, Marjeta Malus in Toni Zupančič (Foto: Društvo Kočevarjev - staroselcev)

Občice - Sedež Društva Kočevarjev - staroselcev v Občicah sta včeraj obiskali direktorica Avstrijskega kulturnega foruma Sonja Reiser-Weinzettl in asistentka kulturnega foruma Marjeta Malus. Namen obiska je bila predaja otroških knjig društvu.

Začetki avstrijske kulturne dejavnosti Sloveniji segajo v leto 1990, ko je bil pri takratnem Generalnem konzulatu v Ljubljani ustanovljen kulturni oddelek. Ta je bil vmes preoblikovan v Avstrijski kulturni forum, ki je dejaven na vseh področjih kulturnega dialoga: na področju književnosti, glasbe, gledališča, upodabljajočih umetnosti, znanosti, izobraževanja, razstav, predstavitev knjig, simpozijev, delavnic, festivalov in filma. Na vseh teh področjih si prizadevajo vključevati vse prvine kulture – od klasične do sodobne. Prav tako vidijo njihovo poslanstvo tudi v povezovanju avstrijskih in evropskih umetnikov ter kulturnikov, so sporočili iz Društva Kočevarjev - staroselcev.

Slednje bo namreč letos začelo izvajati intenzivne tečaje nemščine za otroke in mladostnike, tudi s tečaji v tujini, zato mu bodo, kot so zapisali v društvu, knjige pri učenju tečajnikov prišle zelo prav.

M. K.