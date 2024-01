Z župani tudi o pomanjkanju gradbenih parcel

26.1.2024 | 08:15

Z leve proti desni: generalna sekretarka SoS Jasmina Vidmar, predsednik SoS dr. Vladimir Prebilič in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Župani občin Posavske in Zasavske regije so se včeraj zbrali na 4. regijskem srečanju občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije (SOS). Srečanje je gostil župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je izpostavil razvojne izzive regije.

Ti se po njegovih besedah kažejo predvsem v redki poseljenosti, razgibanosti terena in strukturi delovnih mest, z visokim deležem delovnih migracij, obenem pa se regija sooča s trendom vse pogostejšega ukinjanja nekaterih javnih služb.

Predsednik SOS Vladimir Prebilič je ob razvojnih izzivih v regiji izpostavil zlasti tematiko financiranja občin kot tudi stališča asociacij občin v zvezi z lanskoletnimi dogovori glede povprečnine. Župani so se strinjali, da je sporna predvsem višina povprečnine, določena v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin, ki med drugim neustrezno upošteva razvojni indeks. To namreč občutijo predvsem občine in prebivalci na podeželju.

Župani Posavske in Zasavske regije so kot problematično izpostavili tudi ''nespremenljivo dejstvo'', da v občinah ni na voljo gradbenih parcel. Kakor opažajo, Stanovanjski sklad RS sistemsko usmerja denar v reševanje stanovanjske problematike predvsem v večjih urbanih središčih, ker naj bi bila problematika bolj pereča, vendar se pri tem ne zavedajo, da bi za podoben obseg investicije na podeželju pridobili več stanovanj in tudi samo gradnjo hitreje realizirali.

Dotaknili so se tudi odmere Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v različnih občinah v Sloveniji in vprašanja upravičenosti zaračunavanja odmere NUSZ za stavbe, ki so v uporabi verskih skupnosti, so sporočili iz SOS.

V povezavi z lanskoletnimi poplavami je Vladimir Prebilič izpostavil še izjemno solidarnost in medsebojno pomoč občin ter zbranim predal tudi sporočilo, ki je bilo večkrat naslovljeno na državo, in sicer, ''da se mora sanacija odpravljati postopoma in ne v škodo razvoja tistih občin, ki ob poplavah niso bile prizadete.''

M. K.