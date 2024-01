Sindikat kmetov ogorčen nad stanjem vrnjenega goveda kmetiji Možgan

26.1.2024 | 10:15

Odvetnik Franci Matoz ob začetku vračanja govedi v Venišah (Foto: arhiv DL; M. L.). Vztrajal bo, da bo škodo družini povrnila veterinarka Danuša Štiglic osebno.

Ljubljana/Veniše - V Sindikatu kmetov Slovenije so ogorčeni nad stanjem vrnjenega goveda kmetiji Možgan v okolici Krškega. "Kot kaže, je bilo govedo ob vrnitvi v precej slabšem stanju kot ob odvzemu," so zapisali in dodali, da so morali lastniki eno žival usmrtiti, dve pa sta bolni z vročino. O tem smo včeraj poročali na Dolenjskem listu. Sindikat pričakuje takojšnje ukrepanje odgovornih.

"Pred dvema mesecema je bilo govedo odvzeto na nezakonit način, največji očitek pa je bila stopnja umazanosti živali, ki je bila posledica proste paše ter obilnega deževja in namočenega terena. Govedo zaradi vremenskih okoliščin takrat ni bilo v idealnih pogojih, vendar pa ni bilo prekrito z lastnimi fekalijami, kot je bilo ob vrnitvi prvih 13 glav goveda," so poudarili v sindikatu kmetov.

Sprašujejo se, kako je mogoče, da je bil prvi del goveda na kmetijo vrnjen v precej slabšem stanju, kot je bil ob odvzemu. Zanima jih, kakšna kazen bo doletela tistega, ki je v času odvzema za govedo skrbel.

Da so jim odvzeli zdrave, vrnili pa bolne živali, je v pogovoru za Dolenjski list, kot smo porčali, potrdil tudi lastnik kmetije Rudi Možgan. Sedem živali ima zdravstvene težave, poleg odrgnin ima po njegovih besedah ena krava hematom, ena pljučnico, telički pa so, ker so jih ločili od mam, zaostali v rasti.

Kdaj natanko je sicer nastala poškodba pri usmrčeni kravi, bo pokazala forenzična preiskava, je dejal novi veterinarski inšpektor Aljoša Beljan, ki je primer prevzel od veterinarke Danuše Štiglic. Slednjo po izdanem opominu pred odpovedjo pogodbe zaradi kršitve zakonodaje po poročanju Kanala A očitno čaka napredovanje, in sicer premestitev v sektor za zdravje in dobrobit živali. Štiglic je za televizijo dejala, da je za premestitev zaprosila sama, saj da si želi "malo odpočiti".

Kot so poročali nekateri mediji, naj bi bila Štiglic na novem delovnem mestu zadolžena za pisanje novega, celovitega zakona o zaščiti živali.

Odvetnik družine Možgan Franci Matoz je dejal, da je odločitev o premestitvi "podobna Butalam", in da bo vztrajal, da bo škodo družini povrnila Štiglic osebno.

Vida Čadonič Špelič (Foto: arhiv DL)

Vida Čadonič Špelič: Uprava za varno hrano in vlada se igrata z zaupanjem ljudi

Predsednica parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter poslanke NSi dr. Vida Čadonič Špelič je ocenila, da dejstvo, da so govedo, ki je bilo kmetu odvzeto zaradi domnevnega zanemarjanja, pristojne službe sedaj vrnile v slabšem stanju kot so jih odpeljali, vse pove o skrbi nevladnikov za dobrobit živali.

Inšpektorica Danuša Štiglic, ki je odredila in vodila postopek odvzema govedi, je delovala samovoljno, mimo določil strokovne in procesne zakonodaje, je zapisala Čadonič Špelič, in dodala, da je ''v posmeh celotni situaciji informacija, da so Danušo Štiglic sedaj, očitno za nagrado, premestili na delovno mesto, kjer bo pisala nov Zakon o zaščiti živali, ki ga je sama hudo kršila.''

Uprava za varno hrano se žal še vedno igra z zaupanjem ljudi in pušča dvom v to, da deluje v korist živalim in za dobrobit slovenskega kmetijstva, še menijo v NSi in opozarjajo, da na kmetijskem ministrstvu ''večjo moč dobivajo nevladniki, ki jim je slovensko kmetijstvo v napoto.''

