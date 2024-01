Danes brez elektrike

26.1.2024 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu LOČKA, MAJER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKEMLJEVEC;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PUGLED.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVORJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Partizanska pot, Stara vas proti Vidmu, Saramati med 8:30 in 12:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Senožete, nizkonapetostno omrežje – Senožete med 8:00 in 12:00 uro ter na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Čatež vas, Virč med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.