Na Vavpotičevi ulici v gradnjo komunalne infrastrukture

26.1.2024 | 09:00

Podpis pogodbe (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta v tem tednu podpisala pogodbo za ureditev meteorne in fekalne kanalizacije na odseku Vavpotičeve ulice od tiskarne do križišča z ulico Bršljin. Poleg 350-metrskega odseka se bo v manjšem obsegu urejala tudi ulica Bršljin od križišča z Vavpotičevo do Bršljinskega potoka. Projekt v vrednosti dobrih 220 tisoč evrov bo financirala novomeška občina, dela pa se bodo začela že v februarju.

Dela, ki bodo zaključena do konca julija, bodo spremljale zapore, krajše obdobje bo delna zapora potekala tudi po ulici Bršljin, sporočajo z rotovža. Po zaključku del bo sledila druga faza ureditve Vavpotičeve ulice, ki bo obsegala še ureditev vozišča, površin za pešce in javne razsvetljave.

M. K.