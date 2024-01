Rudi Možgan: eno kravo morali uspavati, bolnih še nekaj

Rudi Možgan pred novo ogrado za govedo ...

... ki jo je postavil na svoji kmetiji v Venišah. (Foto: arhiv DL; M. L.)

Kot je povedal Rudi Možgan, so se uresničili njegovi strahovi, da krave, ki so bile sredi novembra lani odvzete z njihove kmetije in jim vrnjene te dni, in ki so bile ves ta čas ločene od telet, teh zdaj ne bodo sprejele. Tako se bodo morali sami potruditi in z močno krmo prehraniti teleta.

Vse živali je že pregledal tudi veterinar. V prvi skupini krav je ob vrnitvi nazaj na kmetijo ena krava imela veliko bulo. Veterinar je ugotovil, da je hematom, ki se je še povečal, posledica kile, do katere je verjetno prišlo ob neprimernem nakladanju živali ali pa ob neprimernem ravnanju z njo. Veterinar ji ni mogel več pomagati, moral jo je uspavati. Pri pregledu je podoben hematom odkril še na eni telici, ki so jo dali v ločen prostor za bolne živali, ena pa ima najverjetneje pljučnico.

Nekaj živali je imelo tudi odrgnine, tako rekoč sveže rane, ki smo jih videli tudi novinarji. »Te so najverjetneje nastale, ko so pri Cvetanovih v Mokronogu živali hoteli očistiti in ker ni šlo drugače, so dlako kar pulili. Ko so videli, da nastajajo rane, so odnehali, ampak te se bodo same zacelile,« je še povedal Možgan.

Nazaj je torej vseh 24 odvzetih živali, tudi tista, ki jo je odpeljala "aktivistka" Valerija Podgornik. Po Možganovih besedah je ta res bolj čista, je pa postala napadalna do drugih krav, ker je bila zdaj nekaj časa sama.

J. K.