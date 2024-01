SB Brežice: na urgenci ni pomemben čas prihoda; ministrico zaostritev stavke skrbi

25.1.2024 | 14:20

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel se bo jutri sestala z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov. (Foto: Jure Klobčar)

Brežice/Ljubljana - V jesensko-zimskem času se število respiratornih okužb močno poveča, posledično je pri večjem številu prebivalcev potek bolezni tak, da jih je potrebno zdraviti v bolnišnici. V Splošni bolnišnici Brežice že ves januar beležijo bistveno več obiskov pacientov v Urgentnem centru, kakor tudi tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

Zadnjih štirinajst dni je, kot so sporočili iz brežiške bolnišnice, zelo povečano število obravnav v pediatrični urgentni ambulanti, kar se odraža tudi v številu otrok, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Oddelek s petnajstimi posteljami za otroke in šestimi posteljami za spremljevalce je stalno v celoti zaseden, na oddelku morajo občasno nameščati dodatne postelje.

Kljub zdravniški stavki zdravniki na otroškem oddelku niso odklonili obravnave nobenega pacienta, njihov delovnik je bolj poln, kot v času, ko stavke ni, sporočajo iz Brežic in dodajajo: ''Tako zdravniki, kot medicinske sestre ter vsi ostali zaposleni se trudimo, da nudimo potrebno oskrbo prav vsakemu, ki jo potrebuje.''

Pojasnjujejo pa, da se bolnike v urgentni ambulanti triažira in ugotavlja stopnja nujnosti obravnave. Vsi, ki imajo težje oblike bolezni, ali take, ki bi lahko celo predstavljali življenjsko ogroženost, imajo vedno prednost pri obravnavi pred tistimi, kjer je potek bolezni milejši. Zato se pacientov v urgentni dejavnosti ne sprejema v obravnavo po času prihoda, temveč po stopnji nujnosti obravnave. To pomeni, da se lahko zgodi, da tisti pacienti, pri katerih je stopnja nujnosti obravnave ocenjena za nizko, čakajo na obravnavo bistveno dlje, pojasnjujejo v SB Brežice in poudarjajo, naj se pacienti ob milejšem poteku bolezni zglasijo najprej pri izbranem osebnem zdravniku oziroma pediatru.

Ministrico zaostritev zdravniške stavke skrbi, v petek na sestanke tudi z direktorji zdravstvenih zavodov

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel priznava, da jih zaostritev zdravniške stavke skrbi. Za petek je sklican sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov, na katerem bodo pogledali, kako poteka delo v času stavke. Kot pravi ministrica, pa upajo, da se stavka ne bo preveč zaostrovala in da bo čim prej dosežen nek dogovor.

Prevolnik Rupel je v izjavi ob prihodu na sejo vlade pojasnila, da sama ni članica pogajalske skupine in se zato pogajanj ne udeležuje. Verjame pa, da ministrstvo za javno upravo in tudi celotna pogajalska skupina kompetentno vodijo pogajanja.

Veseli jo tudi, da je za petek sklicano nadaljevanje pogajanj za zdravstveni steber. Upajo, da bo to pomenilo premik tudi v pogajanjih s Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Vendar pa tudi ministrica priznava, da zaenkrat kaže slabo, saj so napovedali zaostrovanje stavke. Na ministrstvu jih skrbi za bolnike, zato bo tudi v petek sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov.

Kot je pojasnila, na ministrstvu sproti spremljajo stanje odpovedanih terminov, realizacijo, vsak dan dobivajo podatke iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Zdravnike so tudi pozvali oz. jim svetovali, da izdajajo bolniške liste, ker to lahko vpliva tudi na delovna razmerja in vodi v socialne stiske, kar zagotovo vpliva tudi na zdravje bolnikov.

M. K.; STA