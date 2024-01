Prenova nekdanje moške bolnice - Tudi vodnjak se bo vrnil pred njo

25.1.2024 | 17:00

130 let stara stavba nekdanje novomeške moške bolnice

Novo mesto - Lansko leto je bilo za novomeško bolnišnico na investicijskem področju izjemno. Skupna vrednost vseh naložb, ki so se jih v Splošni bolnišnici Novo mesto lotili lani, znaša kar 36 milijonov evrov. Dobršen del denarja sta prispevali država in Evropska unija, preostanek pa novomeška bolnišnica sama.

»Nobena druga slovenska bolnišnica nima sama toliko denarja, da bi sodelovala pri takih projektih. To je za Slovenijo čudež. A brez lastnega deleža se takih projektov, kakršni ta čas potekajo pri nas, sploh ne bi mogli lotiti,« izjemen investicijski zalogaj novomeške bolnišnice pojasnjuje direktorica Milena Kramar Zupan.

Do konca leta naj bi pri prenovi 130 let stare stavbe nekdanje novomeške moške bolnice končali gradbena dela – Lani v novomeški bolnišnici kar za 36 milijonov evrov naložb – Energetska obnova ginekološkega oddelka ter gradov Kamen in Mostek končana, uradno odprtje 15. februarja