FOTO: 18-letniku zasegli heroin, konopljo in pirotehniko; cerkev obiskal tat

25.1.2024 | 10:40

Zasežena konoplja ...

... in heroin

Fotografije: PP Črnomelj

Policisti PP Črnomelj so zaradi suma posesti prepovedanih drog pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 18-letnega osumljenca iz Črnomlja. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več zavojčkov s praškasto snovjo, za katero sumijo, da gre za heroin, več zavojev posušenih rastlinskih delcev konoplje, pripomočke, ki jih je osumljenec uporabljal za tehtanje in mletje prepovedane droge, 96 prepovedanih pirotehničnih izdelkov, mobilni telefon in več bankovcev. Zasežene predmete so poslali v pregled in analizo, zoper 18-letnega osumljenca pa bodo na podlagi ugotovitev podali kazensko ovadbo oziroma uvedli postopke o prekršku, so sporočili s PU Novo mesto.

Vinjen na levo in v avto

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 14.30 obveščeni o trčenju dveh vozil pri naselju Bizeljsko. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 40-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 33-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,33 miligrama alkohola, so policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Novomeški policisti prijeli tatu cerkvenih prispevkov



Nekaj po 13.30 so policiste obvestili, da naj bi neznanec v eni izmed cerkva v Novem mestu iz škatle za prispevke vzel denar in pobegnil. Policisti so 57-letnega osumljenca izsledili in prijeli na območju Novega trga. Zasegli so mu ukraden denar in ga vrnili oškodovancu. Zoper 57-letnika, ki so ga že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomili v hišo in zidanico

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je med 23. 1. in 24. 1. nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil dva akumulatorja in električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 900 evrov.

V minuli noči je v Malem Orehku pri Stopičah nekdo vlomil v zidanico in ukradel motokultivator, črpalko in kovček z orodjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.650 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Rakovec, Jesenice, Kapele) včeraj prijeli 41 državljanov Sirije, 25 Maroka, šest državljanov Afganistana in Turčije, pet državljanov Bangladeša, dva državljana Pakistana in državljana Nepala. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Vinica) so prijeli devet državljanov Sirije in šest državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 170 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.