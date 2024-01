Robert Regvar novi članski trener NK Krško Posavje

25.1.2024 | 10:00

Robert Regvar (Foto: NK Krško Posavje)

Krško - Iz NK Krško Posavje so sporočili, da so novega trenerja članske ekipe našli v izkušenem dosedanjem mladinskem trenerju kluba. To je Robert Regvar, ki v klubu deluje peto sezono, zato, kot ocenjujejo v NK, zelo dobro pozna nogometaše in okolje. Dvakrat je osvojil naslov prvaka z mladinci v 2. SML-vzhod ter ''s svojim pristopom in znanjem izkazal, da si zasluži popolno zaupanje kluba,'' so zapisali v sporočilu za javnost.

V njem nadaljujejo, da je prvi cilj kluba, da se domači igralci, ki so v preteklih letih zapustili Krško, vrnejo in da se člansko moštvo stabilizira. Želijo oblikovati ekipo, ki bo od poletja naprej napadala naslov prvaka 3. SNL. ''Trenerska ekipa Slaviše Dvorančiča je jeseni dosegla odlične rezultate in sestavila kakovostno domačo ekipo. Z malo več sreče bi bili še nekoliko bližje vodilni Dravi," pravi Robert Regvar, ki je v 1. hrvaški ligi kot igralec zbral okoli 300 nastopov, profesionalno pa je nastopal tudi v Izraelu in BiH. V klubu kot nogometni trener deluje že skoraj pet let in je bil v sezoni 2021/22 s selekcijo U19 prvak 2. lige. Kljub ponujenim možnostim prevzema vodenja drugih klubov se je odločil ostati, saj meni, da njegovo delo tu še ni zaključeno. "To zimo smo okrepili naše vrste z nekaj nadarjenimi igralci iz Posavja - David Kovačič, Lan Lekške, Jakob Črpič, ki se redno udeležujejo treningov in z odličnim delom kažejo svoj potencial. Njihova predanost je vidna in brez dvoma niso nič slabši od nekaterih bolj izkušenih igralcev, ki so nas zapustili to zimo, kot so Luka Lazović, Raecee Ellington in Benjamin Dalipi. Verjamem v naše sposobnosti, gradimo ekipo, ki nosi krško genetsko kodo, ter z njo stopamo samozavestno in ambiciozno v prihodnost, " je še dodal novi trener NK Krško Posavje.

Predsednik kluba NK Krško Posavje Jože Tomažin je povedal: "Z veseljem pozdravljamo Roberta Regvarja kot našega novega trenerja članske ekipe. Prepričan sem, da bo s svojo energijo in znanjem okrepil naš klub ter nadaljeval uspešno tradicijo. Skupaj z njim si bomo prizadevali za nadaljnjo rast in razvoj NK Krško Posavje. Verjamem, da bo pod njegovim vodstvom naša ekipa dosegla nove višave in navduševala naše navijače."

M. K.