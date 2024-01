Zmaga na neugodnem gostovanju v Šenčurju

25.1.2024 | 08:15

Foto: KK GGD Šenčur

Šenčur - Košarkarji Krke so v 17. krogu lige Nova KBM premagali GGD Šenčur z 89:84 (25:17, 50:49, 71:65).

* Dvorana Šenčur, gledalcev 100, sodniki: Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Palčič (Postojna), Mušić (Rogatec).

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: Čibej 6 (2:2), Novak 13 (1:1), Ožegovič 3 (3:4), Kmetič 10 (2:2), Murić 29 (1:5), Martinčič 9 (0:2), Dragović 1 (1:2), Markedric Keyaivis 13 (4:4).

* Krka: Planinić 12 (2:2), Hamilton 5 (2:3), Cerkvenik 15 (7:8), Špan 12 (2:2), Škedelj 8 (2:2), Radovanović 19 (1:3), Macura 18 (2:6).

* Prosti meti: GGD Šenčur 14:22, Krka 18:26.

* Met za tri točke: GGD Šenčur 10:34 (Martinčič 3, Novak 2, Murić 2, Kmetič 2, Markedric Keyaivis), Krka 9:20 (Radovanović 4, Cerkvenik 2, Špan 2, Hamilton).

* Osebne napake: GGD Šenčur 24, Krka 22.

* Pet osebnih: Bačvić (37.).

Foto: Luka Vovk

Košarkarji Krke so vknjižili sedmo zaporedno zmago v ligi Nova KBM oziroma petnajsto v sedemnajstih nastopih. Hkrati so uspešno opravili generalko pred tekmo sezone v regionalnem tekmovanju, sobotnem gostovanju črnogorskega Mornarja v Novem mestu.

GGD Šenčur je v zadnjih dveh krogih izgubil proti obema najvišjeuvrščenima ekipama v ligi Nova KBM. Prejšnji teden je klecnil v Domžalah, včeraj pa je doživel deveti poraz v sezoni.

Gostje so bili boljši večino tekme in so zasluženo prišli do dveh točk. V prvem polčasu so si priigrali 16 točk naskoka, na vodstvo domačih v drugem delu (61:58) pa so odgovorili v zaključku tretje četrtine (62:71).

Čeprav je bil GGD Šenčur skoraj do konca tekme v igri za zmago - Dino Murić (29 točk, 11 skokov) je z nizom šestih točk minuto pred zaključkom pripeljal svojo ekipo na točko zaostanka (84:85), je imela Krka dovolj visokih orožij (Radovanović 19 točk, trojke 4:4, Macura 18 točk, 11 skokov), da je z ekipno predstavo (Špan 12 točk, 13 podaj, Cerkvenik 15 točk) tekmo mirno pripeljala do konca.

Foto: Luka Vovk

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »V Šenčurju nam je bilo vedno zelo težko igrati. So zelo neugodna ekipa in tudi lani smo enkrat zgubili, enkrat pa se zelo namučili. Tako tekmo smo zato pričakovali. Po drugi strani ne moremo skrivati, da so naše glave nekje drugje. Zadnje dva dni smo res veliko trenirali, s pogledom na sobotno tekmo, a smo želeli dobiti tudi to tekmo. Začeli smo jo res odlično, kar nam je nekoliko olajšalo delo, čeprav se je Šenčur približal. 49 prejetih točk ob polčasu je katastrofa, smo pa lepo igrali v napadu. V drugem polčasu smo v pravem trenutku stisnili obrambo in z devetimi zaporednimi točkami ušli. Na koncu realno zaslužena zmaga. Sem zadovoljen, pred zadnjim krogom smo potrdili prvo mesto na lestvici po drugem delu, kar se mi zdi pomembno.«

Krkaše v soboto, 27.1., ob 17.00 čaka zelo pomembna domača tekma ABA lige z Mornarjem, v nadaljevanju pa bodo v torek, 30. 1., in petek, 2. 2., odigrali četrtfinalni tekmi pokala Spar s Podčetrtkom.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn