FOTO: Spet večer z dimniškim požarom

25.1.2024 | 07:00

Sinočnje delo gasilcev na Žubini (Foto: PGD Veliki Gaber)

Sinoči ob 19.02 so v naselju Žubina, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Veliki Gaber so opravili pregled dimnika in okolice s termovizijsko kamero ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Na svojem FB profilu so gasilci še zapisali, da se je ob njihovem prihodu na kraj dogodka gorenje k sreči že samo po sebi ustavilo. Kljub temu so, kot omenjeno, opravili temeljit pregled in čiščenje dimniške napeljave ter s termokamero pregledali hišo, da zagotovijo varnost vseh prisotnih.

Ob tem so nanizali še nekaj preventivnih napotkov ob dimniških požarih:

''➡️ Redno vzdrževanje: Redno čiščenje in pregledovanje dimnikov je ključnega pomena za preprečevanje dimniških požarov.

➡️ Pazljivost pri kurjenju: Uporabljajte samo primerno gorivo in se izogibajte prekomernemu nalaganju drv.

➡️ Namestitev alarmov: Namestitev dimnih in ogljikovih monoksidnih alarmov pomembno pripomore k pravočasnemu zaznavanju požara.

➡️ Takojšnje ukrepanje: V primeru suma dimniškega požara takoj prenehajte s kurjenjem, če je možno zaprite dovode zraka v dimnik in pokličite gasilce.

Bodite pripravljeni in varni! Če opazite nenavadno dimljenje ali vonj, ne odlašajte s klicem na številko 112. Vaša hitra reakcija lahko prepreči večjo škodo in zagotovi varnost vaše družine in sosedov.''

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA) na izvodu GOLEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:0 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU, izvod 3. POT NA GORJANCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE 1987.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, izvod 4. IVANJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Ornuška vas med 8:15 in 14:15 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Terme naselje 1 med 9. in 14. uro.

M. K.