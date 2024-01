Evropski milijoni na narodni dom in tržnico v Novem mestu ter bazen v Krškem

24.1.2024 | 18:30

Narodni dom Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novomeška tržnica je bila tu leta 1952 postavljena le začasno. (Foto: arhiv DL)

Izbrana idejna rešitev bazena Krško avtorjev mag. Borisa Beržana in mag. Monice Juvera Jami (Foto: arhiv; MO Krško)

Novo mesto/Krško - Združenje mestnih občin Slovenije je izbralo 14 projektov urbanega razvoja v 10 mestnih občinah, ki bodo lahko sofinancirani v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) Evropskega sklada za regionalni razvoj, so sporočili. Predvidena skupna investicijska vrednost projektov je 76,7 milijona evrov.

Projekt z najvišjo investicijsko vrednostjo, ki so ga izbrali, je oživitev kopališča Vevče v Ljubljani v skupni investicijski vrednosti 19,6 milijona evrov. Izbrali so tudi projekt ureditve Langerjeve vile v Mariboru, prenovo objekta na Cesti 1. maja 17 v Kranju, bazen v Krškem (celotna vrednost projekta je 12.148.830 evrov, višina sofinanciranja 4.500.000), prenovo narodnega doma (celotna vrednost 3.754.792, sofinanciranje 3.100.000) in mestne tržnice v Novem mestu (celotna vrednost 4.421.871, sofinanciranje 2.115.057) ter ureditev Centra urbanega dogajanja v Celju.

Izbrali so tudi prizidek športne dvorane in ureditev športne dvorane v Slovenj Gradcu, obnovo mestne hiše in ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice na Ptuju ter prenovo delavskega doma in prenovo sokolskega doma v Murski Soboti.

Združenje mestnih občin je s tem zaključilo prvo fazo izbora projektov, ki bodo lahko sofinancirani iz sredstev v okviru mehanizma CTN Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dopolnjene vloge izbranih bodo namreč pregledali še na ministrstvu za naravne vire in prostor, dokončno pa jih bo potrdilo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Predvidena skupna vrednost vseh 14 projektov je 76,7 milijona evrov, od tega je predvidenih 45,5 milijona evrov iz mehanizma CTN, so sporočili za javnost.

NA ZMOS so še dodali, da je ključna značilnost mehanizma CTN večja vključenost mestnih občin v postopke potrjevanja evropskih projektov. V prejšnji finančni perspektivi, torej med leti 2014-2020, so potrdili 91 projektov mestnih občin. Njihova skupna investicijska vrednost je bila preko 277 milijonov evrov, od tega je bilo 139 milijonov evropskih in državnih sredstev.

STA; M. K.