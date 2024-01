Trčil v kandelaber, odtrgalo kolo, a voznika to ni ustavilo

Sinoči nekaj pred 22. uro so policiste obvestili, da je na Kandijski cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila povzročil prometno nesrečo in poskušal nadaljevati z vožnjo. Policisti so prijeli 21-letnika, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. Nato je kljub poškodovanemu vozilu, na katerem je odtrgalo kolo, nadaljeval vožnjo do krožišča, kjer je z vozilom končno obstal. Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,92 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Na prehodu v pešca

Včeraj okoli 15.30 ure se je zgodila prometna nesreča na Šmarješki cesti v Novem mestu. 27-letni voznik osebnega avtomobila je na prehodu za pešce trčil v 28-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Lažje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo izdali plačilni nalog.

Trčil v drevo

Okoli 21. ure se je zgodila prometna nesreča na območju Velikega Slatnika. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 24-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v bolnišnici.

Lahko delo

V Žadovinku je nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel vrečko z živili in 500 evrov gotovine.

Brez vozniške in s potnikom v prtljažniku

Policisti so včeraj okoli 8. ure v Slovenski vasi kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen touareg poljskih registrskih oznak. 30-letni voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v prtljažniku pa je prevažal 27-letnega državljana Poljske, ki ni imel ustreznih dokumentov za prestop državne meje in se je poskusil izogniti mejni kontroli. 30-letniku so zasegli avtomobil in mu zaradi kršitev izrekli globo. Globo so izrekli tudi 27-letniku.

Tihotapec in migranti

V Slovenski vasi so policisti včeraj okoli 14.30 kontrolirali voznika osebnega avtomobila Citroen C4 italijanskih registrskih oznak. 30-letni državljan Rusije je prevažal pet državljanov Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Rusu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Slovenska vas, Rakovec, Nova vas pri Mokricah) prijeli 28 državljanov Sirije, 13 državljanov Afganistana in Pakistana, pet državljanov Indije in Turčije, štiri državljane Maroka, tri državljane Bangladeša, državljana Kameruna in Senegala. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Adlešiči) so prijeli osem državljanov Bangladeša in Afganistana ter tri državljane Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 11 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in tatvin ter posredovali zaradi požara, iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

