FOTO: Gorelo v dveh dimnikih

24.1.2024 | 07:00

Črnomaljski gasilci včeraj v Kanižarici; več fotografij spodaj v fotogalerji (Foto: A. R./PGD Črnomelj)

Včeraj ob 10.49 so v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili goreče saje, očistili dimnik, pregledali okolico s termovizijsko kamero in pregledali vse prostore ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Ob 22.04 so tudi v Mačkovcu pri Suhorju, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Suhor so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik, pregledali njegovo okolico na podstrešju in lastnikom odsvetovali kurjenje, dokler ne bo dimnik strokovno očiščen in pregledan.

Prometna nesreča

Ob 10.08 sta v naselju Pušče, občina Velike Lašče, trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila, odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Ljubljana so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu TALČJI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod 2 naprej desno;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠČEVJE, TP DOL PRI ZBURAH,TP MALA STRMICA, TP VEL. STRMICA, TP SELA PRI ZBURAH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

