Simona Kek, kandidatka za inženirko leta - V prvem razredu sama sestavila računalnik

24.1.2024 | 14:30

Simona Kek pravi, da je delo v računalništvu zanimivo in ustvarjalno, ne glede na spol. (Foto: osebni arhiv)

Simona Kek izžareva mirnost in preudarnost. Je podatkovna znanstvenica v mednarodnem podjetju Outbrain in ena od desetih nominirank za inženirko leta 2023, ki so s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet v tem praviloma bolj moškem poklicu. To je bil že šesti izbor, ki poteka v okviru projekta Inženirke in inženirji bomo!, naziv pa je na torkovi razglasitvi v Cankarjevem domu prejela Ljupka Vrteva, razvojna inženirka za področje ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb ter vodja projekta sončne elektrarne v družbi Petrol.

Simona meni, da mora biti dober inženir (oz. dobra inženirka) iznajdljiv, vztrajen, radoveden, se učiti, biti pripravljen delati in svoje znanje deliti z drugimi. Tako je tudi v podjetju, v katerem je zaposlena zadnje leto in pol. Tja so jo pritegnili tehnični izzivi, s katerimi se ukvarjajo, in kultura, ki jo imajo vzpostavljeno, pri čemer je poleg znanja pomembna tudi posameznikova osebnost. »Delo je zelo zanimivo, omogoča mi nenehno učenje in tudi to, da izzovem svojo ustvarjalnost pri rešitvah. Delam z res odličnimi sodelavci,« pove 28-letna Novomeščanka, ki je v svoji ekipi podatkovnih znanstvenikov edina predstavnica nežnejšega spola, v celotnem inženiringu v Ljubljani, ki šteje okoli 60 zaposlenih, pa ima še tri sodelavke. Veliko ji tudi pomeni, da lahko tri dni na teden dela od doma, kar ji prihrani veliko časa, ki ga sicer izgubi pri vožnji v Ljubljano.

Mojca Žnidaršič