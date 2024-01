Ordinacija MOGY v Novem mestu ob 1. obletnici vabi na brezplačno terapijo

24.1.2024 | 09:00

Ekipa strokovnjakov iz ordinaciji MOGY je v 33 letih delovanja uspešno obravnavala več deset tisoč pacientov.

Ordinacija MOGY v Novem mestu praznuje 1. leto delovanja - Vabljeni na brezplačno terapijo k zdravniku specialistu

Manualna medicina sodi v področje uradnega zdravstva in je osredotočena na zdravljenje gibalnega sistema: hrbtenice, sklepov, mišic, vezivnega in drugih mehkih tkiv. Obsega diagnostično in terapevtsko zdravljenje, kar pomeni, da preglede in terapije izvajajo zdravniki specialisti, ki so v osnovi nevrologi in ortopedi. Terapije, ki jih izvajajo zdravniki specialisti, so bistveno bolj učinkovite in ponujajo hitre rezultate.

Prvi in edini center za manualno medicino v Sloveniji MOGY obsega mrežo sedmih ordinacij: v Novem mestu, Trzinu, Celju, Mariboru, Kopru, Novi Gorici in na Tišini. Ekipo sestavlja osem zdravnikov specialistov in število strokovno osebje, ki opravljajo preglede in terapije manualne medicine.

»Naši pacienti imajo večinoma težave s hrbtenico, išijasom, bolečinami v sklepih, glavoboli in težavami po poškodbah in operacijah. Ob prvem pregledu je jasno, če lahko pomagamo in kako uspešne bi lahko bile terapije. V večini primerov potrebujemo opraviti od štiri do šest terapij, da odpravimo glavne simptome,« nam pojasni zdravnik Vasilij Banin iz ordinacije MOGY v Novem mestu.

Prvi pregled obsega pogovor, klinični pregled in analizo medicinske dokumentacije, v kolikor bolnik z njo razpolaga. Pravilna postavitev diagnoze je ključ do uspešnega zdravljenja. Ordinacije MOGY že triintrideset let obiskujejo ljudje z različnimi težavami, veliko od njih prihaja zato, ker do sedaj še niso našli ustreznega zdravljenja. Poglobljeno znanje in strokovnost, predvsem pa terapije, ki jih izvajajo zdravniki specialisti, ponujajo hitre rezultate in v večini primerov lahko težave, ki človeka pestijo dlje časa, odpravijo za vedno.

Najpogostejše težave, ki jih specialisti manualne medicine uspešno zdravijo, so:

- bolečine v hrbtenici (predvsem v vratnem in ledvenem delu),

- bolečine v sklepih (koleno, rama, kolk), sindrom zamrznjene rame,

- bolečine v rokah ali nogah (tudi občutki otopelosti, nemoči in mravljinčenja),

- glavoboli, vrtoglavice in nespečnost

- nepravilno ukrivljena hrbtenica (izravnana lordoza, kifoza, skolioza),

- spremembe medvretenčnih ploščic (protruzija, hernija diska),

- draženje vegetativnih ganglijev avtonomnega živčnega sistema,

- epikodilitis (teniški komolec), sindrom karpalnega kanala,

- tinitus (šumenje v ušesih), neprijetni občutki po obrazu, motnje vida,

- otroška skolioza I. in II. stopnje,

- obrabne spremembe na hrbtenici (hondroza, spondiloza, spondilartroza …),

- posledica draženja živčnih pletežev (lumbalgija, radikulopatija, išialgija, cervikalgija, cervikobrahialgija …).

V ordinacijah MOGY se zdravijo ljudje vseh starosti. Največ je tistih v srednjih letih, s težavami zaradi obrabnih sprememb, preobremenjenosti, prisilne drže in stresa, starostniki z najrazličnejšimi težavami zaradi degeneracije ter stanji po operativnih posegih ter otroci in mladostniki s težavami zaradi neenakomerne rasti in poškodb.

Priporočljivo je, da se ljudje zdravljenja lotijo preventivno. Po 35. letu starosti so že prisotne obrabne spremembe, ki lahko povzročajo težave ali pa te težave še »spijo« in jih bomo občutili kasneje. Preventivne terapije, ki jih pri zdravih ljudeh izvajamo 1-krat mesečno, odlično vplivajo na zdravje skeleta in mehkih tkiv ter zelo pozitivno vplivajo na fizično in psihično počutje. Ti ljudje se bolj lahkotno gibajo, občutijo manj napetosti in stresa, boljše spijo in imajo na splošno višjo kakovost življenja.

Pri otrocih opažamo vsako leto večje in bolj resne spremembe. Zaradi prisilne drže pred elektronskimi napravami in manj gibanja imajo tudi mlajši otroci lahko resne spremembe v hrbtenici in jih je kot take potrebno tudi obravnavati. S terapijami odpravljamo bolečine, predvsem pa zaustavimo nadaljnje napredovanje sprememb in svetujemo glede ustreznega načina življenja. Za otroke v ordinacijah MOGY veljajo posebne cene storitev.

Vasilij Banin

»Paciente poslušamo in tudi slišimo. V kolikor gre za težave s področja gibalnega sistema, je manualna medicina zagotovo najbolj učinkovita konservativna tehnika zdravljenja. Če težave segajo izven našega področja, pacienta ustrezno napotimo naprej. Tu smo, da pomagamo in ljudje so nam iskreno hvaležni za to,« zaključi dr. Banin.

Ordinacija v Novem mestu je locirana v prostorih Očesnega centra Preskar, Kettejev drevored 32. dr. Vasilij Banin je zdravnik, specialist z več kot 30 let izkušenj na področju zdravljenja gibalnega sistema, tudi najbolj zahtevnih stanj. V Slovenijo je prvič prišel pred 23.-imi leti, sicer prihaja iz Rusije. Poleg matične diplome in specializacije s področja nevrologije ima tudi zdravniško diplomo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

BREZPLAČNA TERAPIJA OB PRVEM PREGLEDU ob praznovanju prve obletnice delovanja!

Brezplačno terapijo lahko izkoristijo vsi, ki

do 15.02.2024 pokličejo na telefonsko številko 040 56 56 65

za naročila v ordinaciji MOGY Novo mesto, Kettejev drevored 32 (Očesni center Preskar)

KODA: VSE NAJBOLJŠE! – ob naročilu nam zaupajte kodo, s katero ste upravičeni do brezplačne terapije.

Redna cena terapije je 50 € in se izvede po presoji zdravnika v primeru indikacij za zdravljenje. Velja za vse nove paciente ob plačilu prvega pregleda.

Za vse informacije lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 12 03 ali nas obiščete na spletu www.mogy.si

