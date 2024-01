Kolesarska pot od Dvora do Soteske - Kolesarje umakniti s prometne ceste

23.1.2024 | 18:20

Predstavitev poteka kolesarske poti je pritegnila veliko občanov. (Foto: R. N.)

Dolenjske Toplice - Ministrstvo za infrastrukturo med Dvorom in Sotesko načrtuje kolesarsko pot, s katero bi kolesarje umaknili z zelo prometno obremenjene in zato tudi precej nevarne državne ceste na tem odseku. Prejšnjo sredo je bila v sejni sobi Kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah predstavitev njene trase, ki naj bi jo, če ne bo kakšnih zapletov, začeli graditi leta 2027.

Predviden potek kolesarske poti med Dvorom in Sotesko je natančno predstavil Jernej Radovac iz podjetja Acer, ki je bilo izbrano za pripravo projektne naloge. Kot je dejal, je okoli pet kilometrov dolg odsek del širše kolesarke povezave G10, ki je načrtovana od Škofljice do Novega mesta. Kot je razvidno z zemljevida državnih kolesarskih povezav na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, je do zdaj na tem kraku zgrajenih le nekaj odsekov kolesarske poti, in sicer v okolici Škofljice, Šmarja - Sapa in Grosuplja, na našem koncu pa od Straže do Novega mesta.

V prihodnje naj bi varnejšo kolesarsko pot vzpostavili tudi med občinama Žužemberk in Dolenjske Toplice.

Med Dvorom in Sotesko država načrtuje kolesarsko pot, ki bo del daljinske kolesarske povezave od Škofljice do Novega mesta – Prvi del kolesarske poti ob državni cesti, drugi pa na brežini nad njo – Gradnja predvidena v letu 2027

Rok Nose