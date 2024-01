Avtomatizacija poročanja o evidencah delovnega časa

23.1.2024 | 08:00

Smo že mesec dni po uveljavitvi novele ZEPDSVA, ki prinaša pomembne spremembe glede vodenja evidenc delovnega časa. Novela delavcem zagotavlja pravico do vpogleda v svoje evidence, pri čemer mora delodajalec delavce redno obveščati o izrabi delovnega časa. To vključuje pisna obvestila ali zagotovljen elektronski dostop do evidenc. Kljub koristnosti teh informacij se postavlja vprašanje, ali nove zahteve ne predstavljajo dodatnega administrativnega bremena in kako je le tega mogoče zmanjšati?!

Evidence delovnega časa – kako poteka avtomatično poročanje

Uporabniki Špicinih rešitev, ki že delujejo v skladu z ZEPDSVA, lahko zdaj svojo zakonodajno skladnost nadgradijo z avtomatičnim poročanjem o evidencah delovnega časa. S tem lahko odpravijo potrebo po mesečnih pisnih obvestilih, saj lahko evidence pošiljajo sodelavcem z ozirom na urnik, ki ga sami določijo.

Začetek avtomatizacije je enostaven. Administratorji Špicinih sistemov lahko izberejo želene registracije in evidence delovnega časa, vrsto poročila, uporabnike in frekvenco pošiljanja poročil. Možnosti avtomatiziranega pošiljanja so na voljo brezplačno ali po standardni tarifi.

VIDEO: Kako poteka avtomatično poročanje o evidencah delovnega časa

Kako je s poročanjem v primeru, da evidence vodite v Excelu

Novela ZEPDSV ustrezno vodenje evidenc delovnega časa v Excelu ne prepoveduje. Novi zakon zahteva natančno vodenje delovnega časa, kar pomeni, da mora delodajalec sedaj zapisovati ure prihoda in odhoda do minute natančno. Če se odloči za Excelovo tabelo, mora vpisovati podatke vsak dan. Poverjanje izpolnjevanja evidenc delavcu lahko privede do napak, saj vključuje tudi dodatke in morebitne odsotnosti.

Pomembno dejsto je tudi to, da Excelova datoteka, ki jo delavec izpolni sam se NE šteje kot neposredni dostop in delodajalec mora evidence v Excelu prilagati plačilni listi. Situacija tukaj je, roko na srce, rahlo bizarna. Namreč, delavec sam izpolni evidenco delovnega časa s pomočjo Excel tabele, se morebiti še podpiše za potrditev, nato pa jo odda konec meseca delodajalcu za obračun plače. A mora delodajalec vseeno izročiti kopijo delavčeve evidence ob plačilni listi, saj bi v vmesnem času bi eventuelno lahko prišlo do popravkov s strani delodajalca.

Če želite, lahko prvo poročilo naredimo skupaj. Brezplačno in brez kartice si odprite svoj račun in/ali se prijavite na webinar.

Natisnite plan dela svoje ekipe za celoten mesec

Plan dela oziroma koledarski pogled je dokument, ki vam omogoča helikopterski pogled na evidencami dela za vse zaposlene. Na enem mestu vidite, kdo od sodelavcev je na bolniški ali na dopustu ter kdo dela od doma. Pogosto se zgodi, da bi želeli poslati plan dela deliti po e-pošti ali ga natisnili. V kratkem videju si oglejte, kako je mogoče koledarski pregled evidenc dela poslati po e-pošti

VIDEO: Kako natisniti koledarski pogled evidenc delovnega časa

