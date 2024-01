FOTO: Kar štirje štruklji z vsemi možnimi točkami

22.1.2024 | 13:30

Vesna Berk iz Vrhpeči, Liljana Senegačnik iz Škofljice, Andreja Jaklič iz Grosupljega in Tanja Podržaj iz Sel pri Dolenjskih Toplicah so za svoje štruklje prejele vseh možnih 30 točk. (Foto: M. Ž.)

Poleg tega, da kmečke žene znajo dobro kuhati, znajo tudi dobro igrati.

Miza se je šibila pod drobotami.

Priznanja so podelili včeraj v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Mirna Peč - V Mirni Peči je ta konec tedna znova dišalo po štrukljih. Domače dejavno društvo podeželskih žena je skupaj z Zvezo kmetic Slovenije organiziralo že 8. državno ocenjevanje in razstavo štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa. Tako kot lani so vseh 30 možnih točk prejeli kar štirje štruklji, ki so jih pripravile Andreja Jaklič iz Grosupljega, domačinka Vesna Berk iz Vrhpeči, Liljana Senegačnik iz Škofljice in Tanja Podržaj iz Sel pri Dolenjskih Toplicah. Zadnje tri so se ocenjevanja udeležile prvič!

Kot je povedala Jelka Krivec, predsednica DPŽ Mirna Peč, so letos v oceno prejeli kar 82 štrukljev, kar kaže na to, da so »naše babice in mame opravile svojo nalogo in nas naučile, kako prenašati tradicijo iz roda v rod.« Zelo je bila zadovoljna, da so se tekmovanja in razstave udeležili tudi mirnopeška osnovna šola Toneta Pavčka, kulturno društvo Četrtkova brenčanja, društvo podeželskega mladine, moški pevski zbor Rožmarin in ljudske pevke Čebelice.

Množico štrukljev sta pod drobnogled vzeli dve tričlanski komisiji, ki sta ocenjevali zunanji videz, vonj ter okus zunanje plasti in sredice, videz nadeva in inovativnost. Kar 42 jih je bilo zlatih, od tega, kot že zapisano, štirje z vsemi možnimi točkami, 38 srebrnih in dva bronasta. »Izdelki so bili letos zelo inovativni, nekaj posebnega so bili nadevi, zelo lepa in gladka so bila testa, brez tujih vonjav,« je v imenu obeh komisij na podelitvi včeraj popoldne v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka povzela Nežika Režek in nanizala še nekaj pripomb, med drugim je izpostavila, da je bilo nekaj štrukljev precej debelih, bolj podobnih poticam, veliko pa jih ni bilo dovolj termično obdelanih. »Pri uporabi dišavnih in začimb upoštevajte pravilo 'manj je več'. Vsaka ima svojo aromo. Če je osnovnih dišavnic dovolj, je dodatek ostalih nepotreben, ker ne pridejo do izraza. Podobno je tudi z ostalimi sestavinami nadeva, če jih je preveč, se okusi izgubijo,« je med drugim še svetovala.

Pri pripravi so sodelujoči uporabili različne vrste moke - poleg pšenične še ajdovo, pirino, brezglutensko, polnozrnato, prav tako so bili raznovrstni tudi nadevi – ob standardnih, kot so cvrtje, ocvirki, skuta in pregreta smetana, so bili letos nadevani tudi z jurčki, krompirjem, pa iz paljenega testa, špinačni, z zeljem in mletim mesom, fižolov s prekajeno slanino, iz grozdnih pečk, čokoladni, s suhimi marelicami, kislim zeljem in slanino, vegansko klobaso, korenčkom …

Zbrane sta poleg že omenjene prve dame mirnopeških žena nagovorili tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki sta skupaj z Nežiko Režek v izvirnem skeču poskrbeli tudi za smeh, domači župan Andrej Kastelic in gostja Vlasta Nussdorfer. Nastopili so pevci Rožmarina in ljudske pevke Čebelice, na harmoniko je zaigrala Urška, vnukinja predsednica slovenskih kmetic, zaplesali pa sta Julija Povše in Neža Kukman iz PS Novo mesto, sicer učenki 6. razreda mirnopeške osnovne šole.

Več v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija