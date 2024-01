Pred gostilno trčil, pobegnil, nato napihal

22.1.2024 | 11:00

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala na Šmarješki cesti v Novem mestu je v soboto nekaj pred 19. uro voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in odpeljal. Policisti so 28-letnega voznika, ki se je v nesreči lažje poškodoval, izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola, opravljanje strokovnega pregleda pa je odklonil. O številnih kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Voznika pridržali

Med kontrolo prometa na območju Brezine so policisti PP Brežice v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 59-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Med 18. 1. in 20. 1. je v Žužemberku nekdo vlomil v objekt. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala na Čatežu pri Veliki Loki je v noči na nedeljo neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z gotovino, dokumenti in ključi. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 300 evrov.

V noči na nedeljo je nekdo vlomil v objekt na Trški Gori in ukradel manjšo količino kovancev.

Tihotapci in migranti

V soboto okoli 19.30 so policisti v Rigoncah kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Hyundai poljskih registrskih oznak. 30-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

V noči na nedeljo so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak. 31-letna državljanka Poljske je prevažala tri državljane Turčije in dva državljana Sirije.

Državljanu Ukrajine in državljanki Poljske so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazenskima ovadbama so ju privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor.

Policisti so poleg tega med 19. 1. in 22. 1. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Nova vas pri Mokricah, Jereslavec, Mostec, Stara vas, Kapele, Župelevec) prijeli 155 državljane Sirije, 28 Afganistana in Rusije, 21 državljanov Maroka, 20 Nepala, 16 Somalije, 12 Bangladeša, osem državljanov Kitajske, tri državljane Turčije in Egipta, dva državljana Indije in državljana Tunizije ter na območju PP Črnomelj (Črnomelj, Vinica, Drežnik, Učakovci, Žuniči) 19 državljanov Sirije in devet državljanov Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 19. 1. in 22. 1. 2024 posredovali v 179. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 593 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 23 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim, ki so vozili brez vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 21. kršitev javnega reda in miru. V Brežicah so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

