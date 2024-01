Zagorela zunanja klimatska naprava

22.1.2024 | 07:00

Sinoči ob 21.02 je v naselju Mavrlen, občina Črnomelj, zagorela zunanja klimatska naprava na stanovanjskem objektu. Pred prihodom gasilcev je požar, ki je poleg klime zajel del fasade in ob njej zložena drva, pogasil lastnik. Gasilci PGD Črnomelj in Mavrlen so preložili drva in območje požara pregledali s termo kamero. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec elektro službe. Višino škode bodo ocenili pristojni.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod 4. Vavpča vas proti Cerkvi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 2. LJUBEN ZGORAJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS 1997.

Distribucijska enota Krško obvešča - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9.00 in 12.00 uro na območju TP Gorenje Zabukovje, nizkonapetostno omrežje – Košučje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.