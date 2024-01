Zdravniška stavka v Novem mestu in Brežicah - kaj vse je odpadlo? Kdaj bodo prenaročeni prišli na vrsto?

22.1.2024 | 08:30

Simbolna slika (Foto: Andrej Petelinšek)

Novo mesto/Brežice - Zaradi stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides v bolnišnicah po državi odpadajo nekatere nenujne zdravstvene storitve. Sindikat je sicer, kot smo že poročali, napovedal zaostrovanje stavke, na kakšen način, bo odvisno od vsakega zavoda. Naloga zdravnikov med stavko je zgolj ta, da bolnike triažirajo po pravilih stavkovnega minimuma, so poudarili v Fidesu. Pogajanja z vlado naj bi nadaljevali v ponedeljek.

In kako je stavka prejšnji teden potekala v dveh največjih zdravstvenih zavodih naše regije?

V SB Novo mesto odpadlo med 40 in 45 odstotkov nenujnih zdravstvenih storitev

V SB Novo mesto so pojasnili, da je bilo zaradi stavke do petka popoldne odpovedanih približno med 40 in 45 odstotkov nenujnih zdravstvenih storitev. Gre predvsem za ambulantne preglede, radiološko diagnostiko in program elektivnih operacij, so navedli in napovedali, da bodo odpovedane storitve prenaročene na prvi prosti termin. "Tako rekoč skoraj vsi zdravniki stavkajo, vendar izvajajo minimalni delovni proces v skladu s stavkovnimi smernicami," so poudarili.

Tudi v novomeški bolnišnici zaradi stavke beležijo povečane obremenitve na urgenci. Izrazito se je povečal priliv bolnikov v urgentni center, predvsem v enoto za bolezni. Časi obravnave pa so se podaljšali tako zaradi velikega priliva pacientov, kot tudi omejitve prostorskih kapacitet.

V SB Brežice odpovedali 75 terminov

Direktorica SB Brežice Anica Hribar je pojasnila, da so do petka zaradi zdravniške stavke odpovedali 48 pregledov v specialističnih ambulantah in funkcionalni diagnostiki, pet malih kirurških posegov ter 22 operacij.

Na vprašanje, za katere zdravstvene storitve gre, je naštela okulistične preglede, kirurške preglede, ginekološke preglede, gastroskopije ter obravnave v protibolečinski ambulanti. Med malimi posegi je izpostavila odstranitve kožnih sprememb in obravnave karpalnih kanalov, med operacijami pa med drugim endoproteze kolka, operacije kile in žil, artroskopske operacije, odstranitve osteosintetskega materiala in ginekološke operacije.

Pacienti, ki so jim termin odpovedali, novega termina niso prejeli. Po zaključku stavke bodo naročeni na prvi prosti termin, je napovedala.

Kljub stavki po njenih besedah delo normalno opravlja približno polovica od 37 specialistov - to število niso všteti tisti, ki so zaposleni za 20 odstotkov delovnega časa ali manj ali so na porodniškem dopustu. "Vsi stavko podpirajo, vendar zaradi narave dela, števila zaposlenih na oddelkih ter izpolnjevanja obveznosti glede pregledov vseh posebej ranljivih skupin (otroci, starejši od 65 let, urgentna dejavnost) v praksi ne morejo stavkati. V to skupino sodijo vsi zdravniki pediatri, radiologi, internisti in urgentni zdravniki," je pojasnila.

Zaradi obveščanja pacientov o odpadlih terminih imajo po besedah direktorice Hribar več dela vse odgovorne osebe za naročanje - bodisi medicinske sestre bodisi zdravstvena administracija, se pa v obveščanje vključujejo tudi zdravniki. Več dela je tudi iz razloga, ker pacienti, ki so naročeni za pregled na določen dan, pred pregledom preverjajo, ali ga bodo lahko opravili.

Na vprašanje, ali zaradi stavke beležijo večje obremenitve na urgenci, je odgovorila, da večje obremenitve zaznavajo vse dni predvsem na pediatrični urgenci.

STA; M. K.

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni toto DRŽAVA-VLADA MORA STAVKO PODPRETI Z ODLOKOM O OBVEZNEM DELU KOT V VOJNIH RAZMERAH od 50 najvišjih plač v Sloveniji je 40 zdravniških in kdo so oni kaj hočejo a se oni mogoče borijo za medicinske sestre katere nosijo v zdravstvu največje breme, vsak od zdravnikov ki stavka da takoj vrne denar družbi katera je vložila v njegovo šolanje in takoj m..š ven iz države. kje jim je zdravniška etika kje jim je Hipokratova zakletev oni vidijo samo zakletev DENAR IN SAMO DENAR to prekleto zakletev pohlepnega zahoda Preglej samo prijavljene komentatorje