FOTO: 29. kračevanje in rekordnih 190 evrov za salamo velikanko

21.1.2024 | 19:30

Anton Zupančič je spretno licitiral na tradicionalnem kračevanju v Meniški vasi. (Foto: M. Ž.)

Salamo velikanko je domov odnesel domači župnik Igor Stepan. Delil jo bo s farani.

Meniška vas - Za god sv. Antona Puščavnika, ta je sicer godoval v sredo, 17. januarja, so po številnih krajih pripravili staro šego licitacije blagoslovljenih suhomesnatih dobrot. V Meniški vasi so tako danes pri cerkvi sv. Antona Puščavnika pripravili že 29. kračevanje, kjer je se v sončnem, a hladnem zimskem dopoldnevu zbralo kar lepo število ljudi.

Tradicionalno praznovanje godu vaškega zavetnika so začeli z mašo, ki jo je prvič daroval nov topliški župnik Igor Stepan, s pesmijo pa jo je kot ponavadi obogatil mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice. Nato je vajeti v svoje roke prevzel prekaljeni licitator Anton Zupančič in več kot odlično opravil svoje delo, saj je zagotovo padel rekord kračevanja v Meniški vasi. Za salamo velikanko, ki je merila malo več kot dva metra, menda je pred sušenjem bila dolga 215 centimetrov, je iztržil 190 evrov, kupil pa jo je domači župnik. Ta je naznanil, da jo bodo rezali prihodnjo nedeljo po osrednji maši, ki je ob 10.30. Koliko so zbrali vse skupaj, bo ostala skrivnost, saj gre za darove, bodo pa denar tako kot vselej namenili za potrebe tamkajšnje cerkve.

Gostoljubni vaščani so znova poskrbeli za topel napitek in sladke domače dobrote.

Tekst in foto: M. Ž.

Galerija