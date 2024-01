FOTO: Gače smučarjem končno izrekle dobrodošlico

21.1.2024 | 18:30

Smučarska sezona na Gačah se je začela in vremenska napoved kaže dobro tudi za naprej. (Foto: I. Vidmar)

Gače - Največje dolenjsko-belokranjsko smučišče Gače je ta konec tedna končno začelo obratovati. Nizke temperature v začetku tedna so žičničarjem omogočila izdelavo dovoljšnih količin tehničnega oziroma umetnega snega, s katerim so zasnežili celotno progo B. Kljub otoplitvam in dežju v četrtek in v noči na petek se je snežna podlaga ohranila, v petek proti jutru pa zmrznila, potem pa jo je prekrilo še dobrih dvajset cm novega suhega snega, ki pa se zaradi nizkih temperatur še ni sprijel s podlago.

Zaradi sneženja žičničarji v petek v nasprotju s poprejšnjimi napovedmi še niso mogli odprti smučišča za smučarje, jim je pa to uspelo v soboto in danes, ko je sonce na Gače zvabilo množico smučarjev z obeh strani Gorjancev ter sosednje Hrvaške, celo iz zahodne Bosne jih je bilo nekaj.

Smučišče bo delovalo tudi prihodnje dni. Tako kot včeraj in danes bo odprta proga B, to je od spodaj gledano proga na desni strani smučišča, obratovale bodo trosedežnica Gričice, vlečnica Gače 1 in vlečnica Medo ob otroški progi. Odprto je tudi sankališče, zaradi premajhne količine naravnega snega pa tekaške proge zaenkrat še niso urejene.

I. V.

