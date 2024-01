Parkiranje na Bohoričevi ulici - kdaj bo bolje?

21.1.2024 | 11:30

Krško - Že od leta 2008 opozarjajo stanovalci Bohoričeve ulice, češ, da jim pogosto med tednom ni omogočeno parkiranje pred njihovimi stanovanji oz. stanovanjskim blokom, ker vsak dan zasedajo njihova parkirna mesta avtomobili iz drugih krajev, vsaj tako sklepajo po registrskih tablicah. Eden od prizadetih stanovalcev, Dušan Vodlan, nam je povedal, da se je o tem problemu pogovarjal na MO Krško z županom Janezom Kerinom in vodjo oddelka za gospodarsko infrastrukturo Janjo Špiler, a da se spremenilo še ni nič. Zato smo občino zaprosili še mi za pojasnilo, kaj je MO Krško v zvezi s tem problem naredila doslej in kako bo ukrepala, da bi zagato odpravili?

Z Mestne občine Krško so nam odgovorili, da so vsa parkirišča ob Bohoričevi ulici trenutno še javna parkirišča, ki so enako dostopna vsem občanom, in jih ni mogoče rezervirati za posameznike. »Po zaključku prenosa funkcionalnih zemljišč ob večstanovanjskih objektih bo v skladu s sklepom sodišča del parkirišč predvidoma prešel v last etažnim lastnikom, torej bodo v prihodnje to zasebna parkirišča, s katerimi bodo lahko lastniki sami razpolagali in omejili dostop do njih.

Za predmetno območje je v teku nepravdni postopek opr.št. N 8/2022 za določitev pripadajočega zemljišča k stavbam na naslovih Bohoričeva 9, Bohoričeva 11, Bohoričev 13, Bohoričeva 15, Bohoričeva 17 in Bohoričeva 19 v Krškem. Nepravdni postopek poteka tudi za parkirišča, obstoječa na parc.št. 2865/9 k.o. 1322 – Krško. Nepravdni postopek je v fazi izdelave izvedeniških mnenj. Do pravnomočno zaključenega sodnega postopka ni možno ravnanje s stvarnim premoženjem, ki je predmet postopka,« so še pojasnili.

