Krka tudi v Črnučah do zmage po štirih nizih

21.1.2024 | 09:30

Foto: OK Črnuče

Črnuče - Odbojkarji Krke so včeraj v Črnučah odigrali tekmo 2. kroga zelene skupine. Po vodstvu z 2:0 je kazalo na lahko zmago Dolenjcev, a so gostitelji tekmo poslali v četrti niz, kjer so vse do zadnjega pretili novomeškim odbojkarjem. Slednji so naposled le pokazali več zbranosti in kvalitete ter niz dobili na razliko, s tem pa vpisali nove tri pomembne točke.

Statistika s tekme tu.

Krko prihodnjo soboto čaka derbi kroga. V Novo mesto prihaja Alpacem Kanal. Lovile se bodo izjemno pomembne točke v boju za vrh skupine, zato bo, kot sporočajo iz MOK Krka, podpora s tribun še kako pomembna in navijače vabijo v dvorano Marof. Tekma bo v soboto, 27. januarja, ob 19. uri.

Izid 2. kroga drugega dela 1. DOL Sportklub za moške v modri in zeleni skupini in lestvici.

- modra skupina:

* Izidi:

- modra skupina, 2. krog:

ACH Volley - Hiša na kolesih Triglav 3:2 (14, -22, 18, -26, 5)

Fužinar Sij Metal - Calcit Volley 0:3 (-20, -12, -19)

Maribor - Panvita Pomgrad 3:1 (19, -23, 23, 23)

- lestvica:

1. Calcit Volley 16 14 2 46:8 44

2. ACH Volley 16 15 1 45:10 43

3. Maribor 16 9 6 32:26 27

4. Hiša na kolesih Triglav 16 8 8 32:31 25

5. Panvita Pomgrad 16 6 10 22:34 17

6. Fužinar Sij Metal 16 5 11 18:37 15

- zelena skupina, 2. krog:

Črnuče - Krka 1:3 (-17, -19, 18, -23)

Alpacem Kanal - Sip Šempeter 3:0 (19, 13, 14)

Šoštanj Topolšica - Špan Brezovica 3:2 (-18, 17, -21, 22, 11)

- lestvica:

1. Alpacem Kanal 2 2 0 6:0 15

2. Šoštanj Topolšica 2 2 0 6:2 14

3. Krka 2 2 0 6:2 12

4. Špan Brezovica 2 0 2 2:6 7

5. Sip Šempeter 2 0 2 1:6 3

6. Črnuče 2 0 2 1:6 0

STA; M. K.