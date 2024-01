Krkašice do prve točke

21.1.2024 | 09:00

Foto: FB ŽRK Krka

Stopiče - Igralke Ženskega rokometnega kluba Krka so v 9. krogu rokometne lige včeraj v stopiški športni dvorani gostile ŽRK Trgo ABC Izola. Po napeti končnici so krkašice prišle do prve točke s končnim rezultatom 19:19.

Izidi 9. kroga rokometne lige za ženske in lestvica.

* Izidi, 9. krog:

- sobota, 20. januar:

Krka - Trgo ABC Izola 19:19 (9:10)

- nedelja, 21. januar:

16.00 Z'dežele - Žiher hiše Ptuj-Ormož

- sreda, 24. januar:

17.30 Krim Mercator - Velenje

- sreda, 31. januar:

20.00 Mlinotest Ajdovščina - Litija

- lestvica:

1. Krim Mercator 7 7 0 0 269:158 14

2. Mlinotest Ajdovščina 7 6 0 1 236:173 12

3. Z'dežele 7 4 1 2 192:177 9

4. Litija 8 4 1 3 196:214 9

5. Velenje 8 4 0 4 203:205 8

6. Trgo ABC Izola 8 2 1 5 168:217 5

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 8 2 0 6 193:237 4

8. Krka 9 0 1 8 194:270 1

STA; M. K.