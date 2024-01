Zdrs s poledenele ceste; po zahtevnem terenu do obolelega

21.1.2024 | 08:25

Nekaj težav na poledenelih cestah je bilo tudi včeraj, denimo na cesti Stan - Debenec. (Foto: FB PKD)

Včeraj ob 18.39 je v naselju Suhor, občina Novo mesto, osebno vozilo zdrsnilo na poledenelem cestišču na stransko makadamsko cesto. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom vozilo potegnili nazaj na glavno cesto. Poškodovanih ni bilo, sporočajo s centra za obveščanje.

Po zahtevnem terenu do obolelega

Ob 13.49 so na Čatežu ob Savi, občina Brežice, reševalci NMP Brežice potrebovali pomoč pri prenosu obolele osebe. Gasilci PGD Cerina in reševalci so s skupnimi močmi obolelo osebo po zelo zahtevnem terenu prenesli do reševalnega vozila. Občaa so prepeljali v UC Brežice.

Med čiščenjem ledu se je avto zaklenil

Ob 8.20 so na Trški Gori, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu, ki se je med čiščenjem ledu zaklenilo.

Ob 7.37 so tudi na Cesti 4. julija v Krškem krški poklicni gasilci s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Gorel zabojnik

Ob 16.38 je na Zadružni cesti v Črnomlju gorel komunalni zabojnik. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Izpad daljnovoda

V dopoldanskih urah je prišlo do izpada daljnovoda v delu občine Krško. Brez oskrbe z električno energijo so ostali odjemalci na območju naselij Straža pri Raki, Ravni, Nova Gora in Senuše. Okvaro so odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

