Inšpekcija: Živali so pred vrnitvijo označene in pregledane; zaradi snega še niso vse doma

20.1.2024 | 13:00

Fabian Kos (Foto: Sašo Radej)

Krave so ob vrnitvi v slabšem stanju, kot so bile ob odvzemu, trdijo Možganovi. (Foto: arhiv DL: M. L.)

Nova ograda, ki so jo na kmertiji pripravili za govedo (Foto: arhiv DL: M. L.)

Ljubljana/Veniše - Vse odvzete živali, ki se zdaj vračajo na kmetijo Rudija Možgana v Venišah v bližini Krškega, so pred vrnitvijo skladno označene in pregledane, je medijem pojasnil direktor inšpekcije za varno hrano Fabian Kos. Dodal je, da je uradni veterinar prisoten pri natovarjanju in raztovarjanju, o stroških oskrbe in prevoza pa bo odločal v nadaljevanju postopka.

Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Kos je v včerajšnji izjavi za medije v Ljubljani predstavil podrobnosti glede postopka v primeru odvzema govedi kmetu iz okolice Krškega.

Kot je spomnil, je inšpekcija 10. novembra prejela prijavo, uradna veterinarka pa je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela 24 živali. Kmet se je pozneje na odločbo pritožil, pri čemer se mu je ugodilo in zadevo vrnilo prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje. Pred tem je bilo na podlagi izredne verifikacije postopka ugotovljeno, da gre za individualno naravo nepravilnosti in nesistemske napake odločanja, uradna veterinarka je bila 20. decembra izločena iz nadaljnjega vodenja postopka, za vodenje pa so določili drugega uradnega veterinarja.

Uradni veterinar je nato v sredo kmetu izdal in vročil novo ureditveno odločbo, ki je določala, da mora odpraviti pomanjkljivosti na gospodarstvu.

Rok za izvedbo odrejenih ukrepov je bil po Kosovih pojasnilih sedem dni po vročitvi odločbe, pri čemer je bilo odrejeno tudi, da mora kmet o odpravljenih nepravilnosti takoj obvestiti uradnega veterinarja. Stroški ureditve bremenijo kmeta, je pojasnil. Odločba je bila izdana in vročena v sredo, ko je uradni veterinar tudi ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za vrnitev živali.

Vsa goveda bi morala biti vrnjena že ta teden, a kot je pojasnil Kosi, je bilo za zdaj vrnjenih 13 živali, vrnitev drugih pa je preprečilo včerajšnje vreme, tako da bo do vrnitve prišlo predvidoma v začetku prihodnjega tedna.

"Vse živali so po novem skladno označene, živali so pred transportom pregledane, ugotovitve so zapisniško evidentirane glede zagotavljanja identifikacije živali in primernosti za transport. Uradni veterinar je prisoten in ugotovitve evidentira tako na mestu natovarjanja kot na mestu raztovarjanja živali," je dejal Kos.

Kot je dodal, bo za objektivno oceno zdravstvenega stanja vseh živali izdan poseben sklep o določitvi izvedenca, pri čemer bo kmet lahko sodeloval pri njegovi izbiri.

Glede stroškov oskrbe živali in prevozov bo po Kosovih navedbah uradni veterinar odločal naknadno. Prav tako bo uradni veterinar po uradni dolžnosti presojal o uvedbi prekrškovnega postopka zoper kmeta v zvezi s kršitvami zakonodaje s področja dobrobiti in identifikacije živali.

Kos je glede prvotne uradne veterinarke dejal še, da ji je bilo izdano opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, prav tako pa ji je bilo s sklepom odrejeno drugo delo izven področja dela inšpekcije za varno hrano, kar pomeni, da do nadaljnjega ne bo več opravljala inšpektorska dela.

Kot je še pojasnil, je direktorica območnega urada Novo mesto s preiskavo, ali gre za sistemsko ali individualno napako, ugotovila, da glede načina vodenja postopka to ni bil osamljen primer, ampak so obstajali podobni primeri vodenja postopka. Veterinarka je sicer samostojna pri odločanju, odvzem živali pa je skrajni ukrep, je poudaril.

STA; M. K.