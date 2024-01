Dopoldne že osem nesreč, več cest zaprtih za tovornjake

19.1.2024 | 12:00

Na Vahti (Vir: Promet.si)

Od jutranjih ur sneži tudi na celotnem območju Policijske uprave Novo mesto. Vozne razmere so zahtevne, promet pa upočasnjen, so sporočili s PU Novo mesto. Policisti so na terenu, razmere na cestah spremljajo in o ugotovitvah obveščajo pristojne službe. Težave povzročajo tudi podrta drevesa, ki so padla na cesto in marsikje ovirajo promet. Do 10.30 so obravnavali osem prometnih nesreč, v katerih ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda na udeleženih vozil. V večini primerov je bil vzrok za prometno nesrečo neprilagojena hitrost glede na stanje vozišča.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na cestah Novo mesto-Metlika, Soteska-Črmošnjice-Črnomelj in Jugorje pri Metliki-Štrekljevec-Ručetna vas. Prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone velja tudi na avtocesti.

Voznikom svetujemo, naj upočasnijo hitrost, povečajo varnostno razdaljo in vozijo strpno. Na pot naj se odpravijo le, če je to nujno. Prav tako naj preverijo razmere na cestah, z vozil pred vožnjo odstranijo sneg in se na pot odpravijo pravočasno.

Previdni naj bodo tudi pešci, saj je na pločnikih marsikje še veliko snega. Hoja ob robu cestišča je v zimskih razmerah zaradi nevarnosti zdrsov vozil še posebej nevarna. Tudi za pešce velja, naj opravke odložijo, če ti niso nujni.

Trčil v peško

Včeraj nekaj pred 7. uro si bili policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Pod Trško goro. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 58-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v 18-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Na mejni prehod z 2,6 promila alkohola

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo okoli 20. ure pripeljal voznik osebnega avtomobila, državljan Hrvaške. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Danes ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Voznik mopeda pod vplivom alkohola

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa v Črnomlju nekaj po 20. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika mopeda, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Med postopkom so ugotovili, da gre za 20-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan moped, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,92 miligrama alkohola. Moped so mu zasegli, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V Brežicah voznik pod vplivom alkohola, kolesar pod vplivom psihoaktivnih snovi

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog v Bukošku okoli 12.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,53 miligramov alkohola. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 21. ure so v Brežicah prav tako zaradi nezanesljive vožnje ustavili kolesarja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je bil pozitiven na psihoaktivne snovi. Strokovni pregled je kršitelj odklonil. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Poškodovan voznik mopeda

Nekaj pred 8. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika osebnega avtomobila in voznika mopeda na Topliški cesti. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 30-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 15-letnemu vozniku mopeda. Lažje poškodovanega mladoletnika so oskrbeli v bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča pri Dolenjih Jesenicah

O prometni nesreči na cesti med Puščavo in Dolenjimi Jesenicami smo bili obveščeni nekaj pred 13. uro. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,26 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Nasilnežu prepovedali približevanje žrtvam

Policisti PP Novo mesto so zaščitili žrtve nasilja v družini in 46-letnemu nasilnežu iz okolice Novega mesta izrekli ukrep prepovedi približevanja. Ugotovili so, da osumljenec že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad mamo in bratom. Žrtvi žali, ju pretepa, zaničuje, ustrahuje in preganja iz skupnega prebivališča. Zaradi razlogov za sum, da bo nasilnež ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojno institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 46-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Ukraden avtomobil

V minuli noči na je s parkirnega prostora na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu nekdo ukradel osebni avtomobil Renault megan 1,5 DCI bele barve, registrskih oznak NM DS-332.

Vlomi in tatvine

Na Medičevi ulici v Novem mestu je dopoldne nekdo vlomil v prostore delavnice in odtujil baterijski vrtalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Poškodovan avtomobil

Na parkirnem prostoru v Dobruški vasi je včeraj med 18. in 21. uro nekdo razbil stekla in ogledala osebnega avtomobila VW tiguan in ga poškodoval po karoseriji. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 5.000 evrov.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Slovenska vas, Mihalovec, Nova vas pri Mokricah, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 43 državljanov Sirije, 12 državljanov Ukrajine, šest državljanov Afganistana, štiri državljane Maroka, štiri državljane Rusije, tri državljane Irana in državljana Palestine. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

