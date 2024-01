FOTO: Maja Pečarič predala krono - nova vinska kraljica Slovenije je Sanja Ferjančič

19.1.2024 | 13:30

Slovo Maje Pečarič ...

... in kronanje Sanje Ferjančič. (Foto: Photoluminous Denis Žuran)

Murska Sobota - V Radencih so včeraj okronali 27. vinsko kraljico Slovenije. To je postala 23-letna Sanja Ferjančič, ki bo letos predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini.

Ferjančič prihaja iz Planine pri Ajdovščini. Po izobrazbi je diplomirana fizioterapevtka in nadaljuje študij na magistrskem programu fizioterapija. Opravila je tudi tečaj za sommelierja 1. stopnje. Na domačem posestvu pomaga družini v vinogradu in vodi vinske degustacije za napovedane skupine gostov. Za svoje vino, vino 27. vinske kraljice Slovenije, je izbrala kakovostno belo vino z zaščitenim geografskim poreklom Pinela 2023 suho s Posestva Ferjančič.

Za vinsko kraljico Slovenije 2024 jo je novembra lani izbrala komisija, ki jo je Pomurski sejem kot nosilec projekta oblikoval ob pomoči predstavnikov pokroviteljev in stroke.

Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec je na kronanju spregovoril o poslanstvu Pomurskega sejma za podporo slovenskemu vinogradništvu in vinarstvu ter promocijo njunih dosežkov. Posebej je izpostavil vlogo in pomen vinskih kraljic, ki "poskušajo združiti vsa prizadevanja vinogradnikov in vinarjev ter vinoljubcev v iskanju vrednot in pomena vina in vinske kulture za obstoj identitete naroda in ohranitev kultivirane dežele".

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je opozoril na vlogo zbornice za povezovanje deležnikov v kmetijstvu in vinogradništvu, še posebej v luči aktualnih mednarodnih in podnebnih razmer. "V zadnjih desetletju samo trikrat ni bilo pozebe, skoraj vsako leto pa imamo točo. V takih razmerah je izjemno težko gospodariti, težko je od svojega dela stati in obstati. Kaj se šele razvijati," je dejal.

S kronanjem Ferjančič se je od naziva poslovila vinska kraljica 2023 Maja Pečarič, ki je sodelovala na skoraj sto dogodkih, posvečenih širjenju vinske kulture in prepoznavnosti slovenskih pridelovalcev vin.

STA, M. K.

