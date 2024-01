FOTO: Z avtom v potok; ob sneženju težave v prometu

19.1.2024 | 07:00

V avtu, ki se je prevrnil v potok, na srečo ni bilo poškodovanih. (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj ob 13.58 je pred naseljem Dolenje Jesenice v občini Šentrupert osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo v potok. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator na vozilu, na gladino potoka namestili lovilna črevesa za preprečitev iztekanja motornih tekočin v potok, usmerjali promet in pomagali vlečni službi.

Pomoč onemoglemu

Ob 10.11 so v Stični, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Stična s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in reševalcem NMP omogočili dostop do onemogle osebe.

Zjutraj in dopoldne v večjem delu države sneg do nižin

Sicer pa bodo današnji dan zaznamovale zimske razmere na cestah.

V večjem delu Slovenije in višje ležečih predelih močno sneži. Na cestah so plužne posipne skupine, promet pa poteka počasneje in je ponekod oviran. Težave so predvsem na štajerski avtocesti, kjer je zaradi zdrsov tovornih vozil zaprtih nekaj odsekov. Po napovedih se bodo vozne razmere še poslabšale.

Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, naj se na pot odpravijo prej običajno in ne brez obvezne zimske opreme. Največ težav pričakujejo na avtocestnih vzponih ter na Primorskem, kjer bodo dodatne težave zaradi močnih sunkov burje. Vozniki tovornih vozil lahko ponekod pričakujejo tudi izločanje.

Težave so na štajerski avtocesti, kjer je zaradi zdrsov tovornih vozil med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaprt vozni pas proti Mariboru, zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa je oviran promet pred priključkom Šmartno proti Ljubljani.

Padavine so se do jutra razširile nad večji del Slovenijo, meja sneženja pa se bo v večjem delu države spustila do nižin. Marsikje bo močneje snežilo. Glavnina padavin bo padla med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti.

Po napovedih bo zapadlo od nekaj centimetrov snega na severovzhodu države pa do 10 do 20 centimetrov na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem in Koroškem. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Na prehodu z Notranjske na Primorsko bo delala tudi snežne zamete.

Na cestah so plužne in posipne skupine. Iz Darsa so sporočili, da bodo preventivno posipanje začeli pred začetkom sneženja, s pluženjem pa, ko se bo sneg začel oprijemati vozišča. Posebej opozarjajo na možne težave na primorski avtocesti in vipavski hitri cesti zaradi burje in kot neugodno ocenjujejo tudi napoved, da bodo prav v času jutranje prometne konice okrepljene snežne padavine.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu TALJČI VRH;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA na izvodu MALA SELA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:30h prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod 6. PROTI METLIKI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod 2 Naprej desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 2, izvod 3. ČRMOŠNJICE TEŽKA VODA;

- od 11:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE, izvod 1. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 11:00 in 13:30 na območju TP Gorenje Zabukovje, nizkonapetostno omrežje – Gorenje Zabukovje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Podgorje okrog, nizkonapetostno omrežje – Podgorje okrog med 8. in 14. uro.

