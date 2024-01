Na območju Obrežja bodo postavili začasne objekte za obravnavo tujcev

18.1.2024 | 18:20

MP Obrežje (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Obrežje - Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se za potrebe policijskih postopkov s tujci na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Obrežje za največ tri leta postavijo začasni objekti. Razlog je v varnostnem stanju širše v regiji, saj se razmere v državah izvora migracij ne izboljšujejo, so pojasnili.

V letu 2023 so se nedovoljeni vstopi bistveno povečali glede na preteklo obdobje. Vzrok za prihod in porast nedovoljenih migracij je zunanji in nanj država nima vpliva, zato jih vlada razume kot višjo silo, so po seji vlade sporočili iz Urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Začasni objekti na Obrežju bodo v prvi fazi ograja, dva sanitarna in trije bivalni zabojniki ter trije šotori, v drugi in tretji fazi se postavita še po dva šotora. Sanitarni otoki pa se postavljajo vzporedno in po potrebi.

Obstoječi prostori območnih policijskih postaj, še zlasti policijske postaje Brežice, namreč ne omogočajo množičnih in nepričakovanih obravnav tujcev. Lokacija bivšega mejnega prehoda na Obrežju, kjer ima svoje prostore policijska postaja za izravnalne ukrepe Novo mesto, pa prostorsko omogoča hitro povečanje potrebnih prostorskih zmogljivosti. Tudi sicer je na območju Policijske uprave Novo mesto zaradi postopkov s tujci najbolj obremenjena prav ta policijska postaja, so pojasnili na Ukomu.

Pričakovani prihod povečanega števila migrantov je po oceni vlade neizogiben, nepričakovano je njihovo število in časovni okvir, nepredvidljiv pa je tudi časovni okvir, v katerem se bo prihod zgodil. Glede na to mora država zaradi svoje učinkovitosti, logistične potrebe po prevozu tujcev, varnosti postopkov, zagotavljanja občutka varnosti lokalnih skupnosti in zagotavljanja pravic migrantov v postopkih zagotoviti ustrezne pogoje, so dodali.

Vsi zakonsko predpisani postopki pri obravnavi tujcev morajo biti namreč opravljeni v najkrajšem možnem času ob zagotavljanju minimalnih standardov in pravic obravnavanih oseb, so na Ukomu navedli stališče vlade. Prav tako je treba opraviti enake postopke ne glede na številčnost nedovoljenih vstopov, kar pomeni tudi v primeru nepričakovanega in nepredvidljivega povečanega vstopa velikega števila tujcev.

Postavitev začasnih objektov na območju nekdanjega mejnega prehoda se izvede na podlagi drugega odstavka 4. člena gradbenega zakona. Ta omogoča postavitev začasnih nujnih objektov za potrebe izvajanja nalog iz pristojnosti države ter učinkovito obvladovanje razmer ob naravnih in drugih nesrečah oziroma v primeru višje sile za čas trajanja naravne in druge nesreče oziroma višje sile, vendar največ za tri leta, so še navedli.

STA; M. K.