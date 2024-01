Sojenje za umor v Žabjaku: Namesto zaključnih besed obramba vložila novo izvedensko mnenje

18.1.2024 | 14:15

Obtožena Mirko Pilinger in Dejan Novak, slednji se zagovarja s prostosti. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Čeprav so bile na današnjem nadaljevanju sojenja Mirku Pilingerju - Mikiju in Dejanu Novaku, obtoženima umora in poskusa oboja oziroma pomoči pri tem v odmevnem strelskem obračunu med potniki dveh avtomobilov v romskem naselju Žabjak v začetku septembra leta 2022, napovedan Pilingerjev zagovor in zaključne besede ter morda celo sodba, se to ni zgodilo. Pilingerjev zagovornik Adam Molan je namreč pred tem v spis vložil izvedensko mnenje, ki ga je po naročilu obrambe izdelal hrvaški sodni izvedenec balistične in fizikalno kemijske stroke Vojin Maštruko, s katerim oporeka nekaterim ugotovitvam slovenskih preiskovalcev in izvedencev.

"Položaj, ko se za obtoženca lahko izreče tudi najvišja zaporna kazen, terja jasne odgovore in jasno razčiščevanje dejanskega stanja. Takšno mnenje bi se lahko predložilo tudi pri pritožbi, vendar pa je še vedno čas, da sodišče takšno odločitev sprejme in se prepriča o tem, kdo je pravzaprav bil strelec ali pa izloči Mirka Pilingerja kot storilca kaznivega dejanja," je v obraložitvi dokaznega predloga poudaril Molan.

Sodni senat, ki ga vodi sodnica Mojca Hode.

Sodni senat novomeškega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnica Mojca Hode, je po pregledu vloženega izvedenskega mnenja sklenil, da bo glede na ugotovitve hrvaškega strokovnjaka in njegovo kritiko na določene zaključke strokovnjakinj iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija in sodnega izvedenca balistične stroke Franca Sabliča, ki je na sodišču pričal prejšnji teden, sodišče opravilo dodatna zaslišanja. Poleg Maštruka bodo na zaslišanje povabili tudi omenjeno slovensko trojico strokovnjakov in jih po potrebi tudi medsebojno soočilo, da si bodo, kot je dejala, iz oči v oči izmenjali argumente in protiargumente.

Hrvaški izvedenec po besedah predsednice senata v svojem mnenju ocenjuje, da Pilinger ne bi mogel biti tisti, ki je streljal z vojaško avtomatsko puško, katere naboj je ubil 22-letnega Sabostjana Kovačiča, ampak naj bi bil strelec nekdo drug. Tulec iz puške so preiskovalci našli na kraju streljanja na desni strani avtomobila znamke seat, v katerem je sedel Kovačič.

Obtoženca s svojima zagovornikoma.

Pilingerjev zagovornik Molan je še izpostavil, da je omenjeni tulec med drugim vseboval tudi živo srebro, ki pa ga, kot je dejal, niso našli v nobeni drugi sledi streljanja s prizorišča, tudi na volanu in prestavni ročici Pilingerjevega porcheja ne, s katerim se je po dogodku odpeljal iz naselja. Ob tem je tudi vprašanje, ali so preiskovalci v drugih sledeh streljanja sploh iskali živo srebro, saj ne gre za karakteristični element, značilen za streljanje.

Naslednja obravnava je predvidena za 14. februarja.

M. Ž.

