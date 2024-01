To so vsebine, ki jih prinaša novi Dolenjski list

18.1.2024 | 11:20

Četrtek je dan za Dolenjski list, ki vam tudi tokrat v branje ponuja zanimive vsebine.

• Gregorjev sejem se iz Novega mesta seli na hipodrom v Šentjernej.

• Svetniki brežiškega Gibanje Svoboda opozarjajo na informacije domnevnem nepotizmu in konfliktu interesov v »nekaterih javnih zavodih«. Prst je uperjen v ZPTM Brežice in projekt Hand in Hand.

• Šentjernejski sejem, ki so ga doslej prirejali dvakrat na mesec, bo po novem le še štirikrat na leto.

• Tatovi so z mrliške vežice v Sromljah pokradli žlebove, zavarovalnica pa noče plačati odškodnine.

• Intervjuju z radijskim napovedovalcem Bernardom Stramičem: Tudi z lepo izreko je radijski program lahko sproščen in zabaven

• Črnomaljski gasilci imajo koledar, kot ga v Sloveniji še ni bilo.

