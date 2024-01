FOTO: Na Golobinjeku v požaru velika gmotna škoda; v cerkve vlamljajo po drobiž

18.1.2024 | 11:40

Požar na Golobinjeku (Fotografiji: PGD Mirna Peč)

Poročali smo že o nočnem požaru na Golobinjeku, ogenj so gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnih gasilskih društev Mirna Peč, Globodol, Jablan in Hmeljčič omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče, nastala pa je velika premoženjska škoda. Po prvih ugotovitvah je ogenj poškodoval ostrešje hiše, pomožni objekt in osebni avtomobil. Policisti in kriminalisti bodo opravili ogled požarišča in ugotavljajo vzrok za nastanek požara in druge okoliščine. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Skoraj tretjina voznikov pod vplivom alkohola

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto, 13 1. 2024, na območju Bele krajine preverjali psihofizično stanje udeležencev v cestnem prometu. Med nadzorom so ustavili in kontrolirali 37 voznikov motornih vozil. Odredili so jim preizkuse alkoholiziranosti in kar pri desetih voznikih je bilo ugotovljeno, da vozijo pod vplivom alkohola. Najvišja stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,09 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (2,6 g/kg). Kršiteljem so odzveli vozniška dovoljenja, zaradi vožnje pod vplivom alkohola na pristojno sodišče naslovili obdolžilni predlog oziroma jim zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

V letu 2023 so alkoholizirani vozniki na območju PU Novo mesto povzročili 116 prometnih nesreč, v kateri sta dve osebi umrli, 12 jih je utrpelo hude telesne poškodbe, 46 pa je bilo lažje poškodovanih. Najpogostejši vzroki nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, so bili prevelika hitrost in nepravilna stran in smer vožnje. Policisti bodo tudi v prihodnjih dneh nadaljevali s preverjanjem psihofizičnega stanja voznikov, napovedujejo na PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je v Leskovcu pri Krškem nekdo s strehe objekta potrgal bakrene žlebove in odtočne cevi.

Nau Bregah na območju PP Krško je v noči na sredo neznanec iz odklenjenega kmetijskega objekta ukradel suhomesnate izdelke.

Na območju PP Trebnje je med 16. 1. in 17. 1. nekdo vlomil v cerkev in izmaknil manjšo količino kovancev. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Velikem Gabru je včeraj med 15.30 in 21. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in z vlomom in tatvino povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Slovenska vas, Mihalovec, Jesenice, Velika Dolina, Veliki Obrež, Jereslavec, Brezje pri Veliki Dolini) prijeli 46 državljanov Sirije, 15 državljanov Maroka, sedem iz Iraka, pet Afganistana, tri državljane Palestine, dva državljana Irana in Indije. Na območju PP Metlika (Rosalnice, Metlika, Božakovo) so prijeli 22 državljanov Sirije in na območju PP Črnomelj (Miliči, Vinica) 15 državljanov Sirije, dva državljana Etiopije in državljana Tunizije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, tatvin in vlomov ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

