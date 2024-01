Krka odprla zeleno skupino z zmago v Šempetru

18.1.2024 | 08:20

Foto: SIP Šempeter

Šempeter - Skoraj mesec dni je minilo od zadnje tekme novomeških odbojkarjev. Tedaj so varovanci Jerneja Rojca morali priznati premoč Panviti Pomgrad, s tem pa se je tudi zaključil prvi del državnega prvenstva. V soboto se je začel drugi del, v katerem so ekipe razdeljene v tako imenovano modro in zeleno skupino. Novomeščani sezono nadaljujejo v zeleni skupini, včeraj so igrali prvo tekmo in sicer so gostovali v Šempetru.

V modri skupini nastopa šest najboljših ekip prvega dela 1. A lige. To so ACH Volley Ljubljana, Calcit Volley, Maribor, Hiša na kolesih Triglav, Panvita Pomgrad in Fužinar Sij Metal Ravne.

V zeleni skupni nastopata zadnje uvrščeni ekipi iz 1. A lige po prvem delu, to sta Alpacem Kanal in Krka, njima pa se priključujejo še štiri najboljše ekipe 1. B lige, to so Šoštanj Topolšica, Špan Brezovica, SIP Šempeter in Črnuče. Ekipe v zeleni skupni se bodo borile za najvišji dve mesti, ki vodita v četrtfinale končnice prvenstva, hkrati pa zagotavljata mesto v 1. A ligi za prihodnjo sezono.

Najboljše izhodišče pred začetkom zelene skupine sta imeli ekipi Alpacem Kanala in Šoštanj Topolšice, ki sta nadaljevanje prvenstva odprli z 9 točkami, tremi več kot Krka.

Preostali dve tekmi prvega kroga zelene skupine sta bili odigrani že v soboto. Šoštanj je na domačih tleh s 3:0 odpravil Črnuče, z enakim rezultatom pa je v Brezovici gostujočo zmago vpisal Alpacem.

Krka je SIP Šempeter včeraj premagala s 3:1. Statistika tu.

Pomena vsake tekme zelene skupine se zaveda celotna novomeška ekipa, na čelu z najizkušenejšim igralcem, Zlatkom Pulkom, ki pred nadaljevanjem opozarja, da ne bo enostavno: ''Obdobje po praznikih smo izkoristili za vrnitev v tekmovalni ritem s tekmami proti hrvaškim prvoligašem. Ekipi manjka še nekaj zbranosti v zaključkih niza in pa več agresivnosti na začetnem udarcu. Prihaja obdobje, v katerem bo potrebna popolna predanost enotnemu cilju – odigrati brez izgubljene tekme, kar pa bo vse prej kot lahko.''

V drugem krogu, ki bo na sporedu že v soboto, bodo Novomeščani gostovali še v Črnučah, zatem pa sledi prva domača tekma, in sicer 27. januarja obračun z Alpacemom.

M. K.